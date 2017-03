Giang hồ Trương Ghi Ta nộp cả bao vũ khí

Chiều 28-3, Thiếu tá Nguyễn Thanh Liệu, Trưởng Công an phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình, cho biết: Số vũ khí “khủng” mà Trương Ghi Ta (34 tuổi) giao nộp, công an phường đã chuyển lên Công an TP Đồng Hới để xử lý. “Ghi Ta đang hướng thiện, muốn làm lại từ đầu và cơ quan chức năng đang tạo điều kiện cho anh này rũ bỏ quá khứ lầm lỗi” - Thiếu tá Liệu cho hay.

Việc người dân mang vũ khí nhặt được giao nộp cho công an là điều hết sức bình thường nhưng với Ghi Ta là “bất bình thường”. anh này có nhiều tiền án, tiền sự và nổi tiếng lì lợm trong giới giang hồ, được trong giới nể sợ.





Số vũ khí mà Trương Ghi Ta mang đến công an giao nộp để làm lại cuộc đời. Ảnh: TH.CHƯƠNG

Theo hồ sơ mà công an ghi nhận, tháng 6-2012, Ghi Ta tham gia bắt giữ, đánh đập một nạn nhân. Hai năm sau anh này lại dính đến một vụ ma túy. Khi công an vây bắt, Ghi Ta trốn thoát, bị truy nã. Thoắt ẩn thoắt hiện ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An một thời gian thì giữa tháng 5-2014, Ghi Ta bị bắt trong cơn phê ma túy tại một khách sạn…

cảm giác có lỗi quá lớn với người mẹ cả đời lo, khổ với đứa con hư hỏng; cảm giác có lỗi với hai đứa con nhỏ… khiến Ghi Ta thức tỉnh.

Vì vậy, Ghi Ta liên lạc và muốn trực tiếp gặp Thiếu tá Liệu để giao nộp vũ khí. Sau khi báo cáo lãnh đạo, Thiếu tá Liệu hẹn gặp tại trụ sở Công an phường Nam Lý.

Chiều 27-3, Ghi Ta mang bốn khẩu súng các loại (hai khẩu AK, một khẩu súng CKC, một khẩu K54), lựu đạn và hàng trăm viên đạn đến trụ sở công an phường giao nộp. Theo Ghi Ta, số vũ khí trên anh ta nhặt được trên đường Hồ Chí Minh - đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình - và đưa về nhà cất giấu.

Tiếp nhận xong số vũ khí, Thiếu tá Liệu “nhẹ nhõm” vì ông từng “ân oán” với Ghi Ta, lo tay giang hồ khét tiếng mảnh đất miền Trung mà ông từng vây bắt sẽ nghĩ quẩn làm liều. Tuy nhiên, Ghi Ta đã giao nộp vũ khí với động cơ rũ bỏ quá khứ tăm tối của mình.

Theo trình bày của Ghi Ta với công an phường khi giao nộp vũ khí, vết trượt dài của anh bắt đầu từ việc chơi ma túy. Sau đó là chuỗi ngày tù tội và không biết cách nào rút chân ra khỏi vũng lầy.

Chiều 28-3, ông Nguyễn Văn Tuế, Chủ tịch UBND phường Nam Lý, tỏ ý vui mừng khi biết Ghi Ta giao nộp vũ khí. “Quá khứ của Ghi Ta rất phức tạp nhưng anh muốn hoàn lương, chính quyền sẽ tạo mọi điều kiện cho anh hòa nhập” - ông Tuế nói.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Liệu, gần đây, hồ sơ thể hiện anh này không vi phạm gì.