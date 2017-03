Giang hồ xả súng tranh quyền bảo kê lãnh địa than

Thấy nhóm đối tượng khác vào khu bãi thải trong khai trường mỏ than do Công ty TNHH than 790 - Tổng Cty than Đông Bắc quản lý nằm trên địa bàn TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, giang hồ khét tiếng đất mỏ biệt danh Hùng “Phương” đã trực tiếp cùng nhóm đàn em của mình mang theo súng truy sát đối thủ.

Do lực lượng của Hùng “Phương” áp đảo và xả súng kinh hoàng nên nhóm kia chỉ biết liều mình bỏ chạy. Tuy nhiên, 1 đối tượng tên Kiên trong nhóm kia đã bị Hùng “Phương” bắt giữ và dí súng vào đầu đe dọa sẽ bắn chết nếu lần sau còn bén mảng đến khu vực của Hùng.

Cuộc tranh giành lãnh địa làm ăn ở các khu vực khai trường than thường được giang hồ đất mỏ ở Cẩm Phả đều được giải quyết bằng súng.

Ngày 18/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đối tượng Trần Hùng biệt danh là “Hùng Phương” (sinh năm 1979, trú tại khu Đông Tiến 1, phường Cẩm Đông, TPCẩm Phả)cùng khẩu súng gây án dài khoảng 20 cm đã bị PC 45 bắt giữ khẩn cấp.

4 đàn em giúp sức của Hùng “Phương” cũng được xác định là Trần Ngọc Lợi (sinh năm 1976, trú tại khu Đông Tiến 1, phường Cẩm Đông, Cẩm Phả), Lê Thế Đặng (sinh năm 1981, trú tại xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng), Trần Thành Minh (sinh năm 1968, trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả) và Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1967, trú tại phường Cẩm Thành, TPCẩm Phả).

Theo tìm hiểu của Dân Việt, mâu thuẫn đánh nhau, bắt giữ và đe dọa giết người này được khởi phát từ việc Hùng “Phương” tự đến các khu đổ thải thải than tổ chức trồng cây. Và sau đó nghiễm nhiên, Hùng “Phương” cho mình quyền trông coi các khu vực này nên chỉ có ai làm luật mới được đổ đất đá. Do việc làm ăn này quá hời nên nhiều băng nhóm khác cũng muốn vào tranh giành.

Trong năm 2013 do có hành vi “cố ý gây thương tích”, “bắt giữ người trái pháp luật”, công an đã bắt giữ anh trai của Hùng “Phương” là Trần Quốc Dũng tức Dũng “Phương”, trùm giang hồ đất mỏ. Việc giàu có bất thường của Dũng “Phương” là nhờ tụ tập đàn em có số má ở nhiều nơi về khai thác than lậu, vừa trộm cắp, cưỡng đoạt than của nhiều cá nhân và doanh nghiệp.

Hiện, một người em khác của Dũng “Phương” và Hùng “Phương” là Tuấn “Phương”, còn có biệt danh Tuấn “cùn”, hiện đang bị truy nã về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

