Giăng thiên la địa võng bắt đường dây tiêu thụ xe gian

Hình sự đặc nhiệm trà trộn triệt phá ổ đánh bạc tinh vi Ngày 8-12, Đội 3 Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC45-Công an TP.HCM) cũng đã phá thành công băng nhóm đánh bạc tinh vi, gồm 14 đối tượng do Phương Thành Phước cầm đầu. Băng nhóm đánh bạc tổ chức trên tầng 16 của chung cư Hùng Vương Palza, thuê luôn người nấu nướng phục vụ tại chỗ, muốn vào trong phải có “mật khẩu”. Trong 14 nghi phạm bị bắt, có Phương Thành Phước (42 tuổi) đang bị truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc. Theo tài liệu trinh sát, đây là một ổ nhóm gồm nhiều con bạc, hoạt động với quy mô lớn, câu kết chặt chẽ, có nhiều vòng canh gác và có sự phân công nhiệm vụ cụ thể từng đối tượng trong ổ nhóm. Đặc biệt, Phước là nghi phạm đã có kinh nghiệm dày dặn trong việc chạy trốn, đối phó với công an, cảnh sát điều tra. Nhận thấy thời cơ chín muồi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội 3 phối hợp cùng Công an quận 5 và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm bí mật áp sát chung cư Hùng Vương Palza, phòng 16.02B bắt quả tang các đối tượng trong ổ nhóm đang mải mê sát phạt. Tang vật thu giữ được gồm gần 40 triệu đồng tiền mặt, 3,5 triệu đồng tiền xâu và 40 đồng xu kim loại màu bạc dùng làm phỉnh nhỏ, 1 chén, 3 hột xí ngầu, 5 bộ bài tây 52 lá và nhiều vật dụng khác.