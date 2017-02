Giảng viên 'choảng' đồng nghiệp trong cuộc nhậu

Chiều ngày 22-2, ông Nguyễn Tấn Vui - Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên xác nhận, có sự việc hai giảng viên của trường đánh nhau khi đi ăn nhậu.



Giảng viên C. bị chấn thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.



“Trường đã yêu cầu các giảng viên liên quan đến vụ xô xát tại quán nhậu viết tường trình. Nhà trường cũng đã cử cán bộ đến thăm hỏi giảng viện bị đánh, xác minh sự việc” – ông Vui cho hay.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16-2 ông C. đi dự tiệc sinh nhật của đồng nghiệp tại một quán nhậu ở phường Tân Lợi. Tại buổi tiệc, do có mâu thuẫn nên ông H. (đồng nghiệp ông C.) dùng chén sứ đập vào đầu ông C.

Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cũng đã tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình anh Vũ Đình C. (29 tuổi, giảng viên) về việc anh này bị đồng nghiệp đánh phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột) xác nhận: đã tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân C. trong tình trạng chấn thương ở đầu, phải khâu ba mũi. Hiện bệnh nhân đã được chuyển xuống Bệnh viện thần kinh quốc tế (TP.HCM) tiếp tục điều trị.

Vụ việc đang được Công an TP. Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra xử lý.