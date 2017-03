Giảng viên luật bị bắt vì nghi chạy án

Ngày 8/12, VKSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố, tạm giam ông Quyền về hành vi môi giới hối lộ.

Ít ngày trước, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã bắt, khám xét nơi ở, làm việc của giảng viên này.

Theo nhà chức trách, ông Quyền bị nghi có tham gia chạy án cho một bị can trong vụ ma túy do Công an tỉnh Bắc Giang điều tra. Qua một người bạn, ông Quyền đã nhận khoản tiền khá lớn từ đương sự.

Khám nhà ông Quyền, cảnh sát cho rằng đã thu được một phần trong số tiền "chạy án" đó.

Theo N.Anh (VNE)