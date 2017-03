Giành 1 con gà, bị đánh nhập viện

Trung tá Nguyễn Văn Thái, phó Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang), xác nhận công an huyện đã nắm thông tin và đang cho xác minh phản ảnh của người dân về việc đại úy Võ Nguyên Thảo, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, nổ súng không đúng quy định và gọi nhiều thanh niên lạ mặt đến đánh anh Huỳnh Thanh Hiếu ở xã An Thạnh Thủy nhập viện.

“Chúng tôi đã xác định được đối tượng đánh anh Hiếu là Nguyễn Bá Thuận. Còn đại úy Thảo có gọi nhóm của Thuận đến đánh anh Hiếu hay không, chúng tôi đang tiếp tục điều tra” - trung tá Thái nói.

Theo tường trình của anh Hiếu, khoảng 13g ngày 19-2 (tức mùng 1 tết) anh đang đi trên đường gần nhà thuộc ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo thì nghe có người nói công an bắt trường gà ở gần nhà ông Năm Mẫm nên chạy đến xem.

Khi đến nơi thì các đối tượng đá gà đã chạy hết. Lúc này đại úy Thảo mặc thường phục và đang rượt bắt một con gà đá đã tròng cựa mà các đối tượng bỏ lại. Khi đại úy Thảo bắt được con gà thì nhiều người dân yêu cầu lập biên bản tạm giữ, nhưng người này không đồng ý.

Thấy vậy anh Hiếu đến giật con gà trong tay đại úy Thảo và nói: “Anh phải lập biên bản hoặc kêu công an xã đến lập biên bản hoặc đập đầu cho nó chết chứ để lát nữa mấy đứa đá gà quay lại đổ thừa dân bắt gà thì không được”.

Hai bên giành giật con gà một lúc thì anh Hiếu giật được. Mới đi mấy bước thì đại úy Thảo móc súng bắn chỉ thiên một phát. Anh Hiếu xách gà đến cạnh gốc dừa đập chết, liệng xuống mương rồi bỏ về nhà.

Khoảng 15 phút sau anh Hiếu quay trở lại nhà đứa em lấy điện thoại đang sạc pin thì có một nhóm thanh niên chạy xe máy đến. Anh Hiếu kể: “Đại úy Thảo chở một người đi chung nhóm này. Khi gặp tôi Thảo hỏi: “Ê, đánh lộn không?”.

Tui nói tự nhiên đánh lộn làm gì thì người ngồi sau xe của Thảo nhảy xuống lấy nón bảo hiểm đánh túi bụi vào đầu, lưng, vai của tôi. Tôi té xuống rồi cố gắng đứng lên thì bị đánh tiếp. Đến khi bà Lê Thị Bé Ba ở gần phát hiện la làng nhóm này mới bỏ đi”.

Sau đó gia đình đã đưa anh Hiếu đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang chụp CT scan đầu nhưng chỉ bị thương phần mềm. Công an xã An Thạnh Thủy đã đến lập biên bản vụ việc.

Làm việc với Công an huyện Chợ Gạo lúc 14g ngày 19-2, nhân chứng Lê Thị Bé Ba tường trình vào khoảng 13g30 bà thấy một nhóm thanh niên 5-6 người đi xe máy đánh anh Hiếu bằng tay và mũ bảo hiểm.

Vào lúc 14g30 cùng ngày, làm việc với Công an xã An Thạnh Thủy, nhân chứng Lưu Văn Thảo tường trình đã chứng kiến đại úy Thảo giành giật con gà với anh Hiếu, sau đó Thảo rút súng bắn chỉ thiên.