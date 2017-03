Giành chỗ bán chim, một người thiệt mạng

Khoảng 10 giờ cùng ngày, nhiều người thấy anh H. đến nói chuyện với một người đàn ông đi xe máy chở lồng chim (chưa xác định danh tính). Sau đó hai bên cự cãi, xông vào đánh nhau nhưng được can ngăn nên người đàn ông bán lồng chim bỏ đi. Khoảng 20 phút sau, người này cầm mã tấu quay lại tìm anh H. Cùng lúc, anh H. huy động khoảng bảy người trong nhà cầm gậy, gạch, đá đánh trả đối thủ. Yếu thế, người đàn ông tìm đường thoát thân. Trong lúc băng qua đường nhằm thoát sự truy đuổi, người này không may bị xe tải tông trực diện rồi kéo lê nhiều mét. Người dân đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Tài xế xe tải đã đến Công an phường 15, quận Tân Bình trình báo “sự cố bất ngờ, không xử lý kịp”.

Hiện trường nơi người đàn ông chạy trốn truy đuổi bị tai nạn tử vong. Ảnh: XN

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Văn Lai - Trưởng Công an phường 15 (quận Tân Bình), cho biết đang lập hồ sơ, triệu tập những người liên quan để điều tra, làm rõ. Ghi nhận ban đầu do nguyên nhân tranh giành địa bàn bán chim cảnh.

XUÂN NGỌC