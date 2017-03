Giành hát tại tiệc cưới, 2 thanh niên thương vong

Chiều 16-12, Ban Công an xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi cho biết công an tỉnh và công an huyện đang điều tra, truy bắt các đối tượng tham gia hỗn chiến dẫn đến thương vong xảy ra vào tối 15-12.

Ngày 16-12, tại nhà ông Nguyễn Văn Thép (58 tuổi), ở thôn Phú Long, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ tổ chức lễ cưới cho con trai Nguyễn Văn Mạnh. Trước đó, tối 15-12, gia đình cũng đã mở tiệc đãi bạn bè của Nguyễn Văn Mạnh. Tuy nhiên trong lúc đãi tiệc đã xảy ra mâu thuẫn trong việc “độc chiếm” mic hát nhạc sống giữa một số thanh niên. Hàng chục thanh niên dự tiệc chia thành hai nhóm đuổi đánh nhau. Nhiều đối tượng sử dụng hung khí hỗn chiến gây náo loạn vùng quê. Hậu quả Nguyễn Tấn Thọ (23 tuổi), ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh bị đâm, chém chết. Một thanh niên khác bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Theo T.Hải (Quảng Ngãi Online)