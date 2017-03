Giao dịch nhà đất qua sàn BĐS: Giảm thiểu rủi ro cho người mua

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam: Vài năm nữa mới cấp một giấy cho nhà đất Thực tế có nhiều người không có quyền sử dụng đất nhưng lại có quyền sở hữu nhà ở trên đất. Ngược lại, nhiều trường hợp người có quyền sử dụng đất nhưng lại không có quyền sở hữu tài sản trên đất như nhà ở. “Giấy đỏ” cho người sử dụng đất, “giấy hồng” cho người sở hữu nhà hiện chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân là phải đơn giản hơn nữa, gọn nhẹ hơn nữa về giấy tờ nhà đất. Trước đòi hỏi này, vừa qua, lãnh đạo hai bộ Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường đã họp thống nhất nghiên cứu mẫu giấy mới. Mẫu giấy này có thể đưa vào thực hiện sau khi sửa đổi Luật Đất đai và Luật Nhà ở. Còn việc thống nhất một giấy có thể còn phải vài năm nữa mới thực hiện được. Hiện “giấy đỏ” do văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc ngành tài nguyên và môi trường cấp, “giấy hồng” do cơ quan thuộc ngành xây dựng cấp. Trước mắt, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, sắp tới sẽ chỉ còn một cơ quan cấp giấy cho nhà và đất đối với cá nhân, cơ quan thực hiện là văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở các địa phương. Còn “giấy hồng” cấp cho các tổ chức vẫn do Sở Xây dựng thực hiện. Thông tư hướng dẫn cách làm mới này đang trong quá trình hoàn thiện và sắp được ban hành.