Ngày 8-10, Công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đã chính thức chuyển hồ sơ vụ án hành hạ bé Như Ý cho Công an tỉnh Đồng Tháp, đồng thời di lý Nguyễn Thị Xuân Lan (mẹ Như Ý) cùng Lê Thành Tám về Công an tỉnh tiếp tục điều tra.

Thượng tá Lê Xuân Lãng, trưởng Công an huyện Lai Vung, cho biết sau khi xác định rõ bà Lan từng có chồng Đài Loan và đang mang quốc tịch nước ngoài nên vụ án phải chuyển lên công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.



Theo ĐỨC VỊNH (TTO)