Giao hữu bóng đá, mất 1 mạng người

Cơ quan công an huyện An Lão - Công an TP Hải Phòng ngày 2-8 đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra ngay sau trận giao hữu bóng đã giữa thôn Phù Niệm và Nguyệt Áng (xã Thái Sơn, huyện An Lão) vào chiều ngày 1-8.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 1-8, thanh niên 2 thôn Phù Niệm và Nguyệt Ánh tổ chức đá bóng giao lưu tại sân bóng gần sân bay Kiến An (huyện Kiến An, Hải Phòng). Khi ở trong sân, một người cháu của anh Hoàng Văn Nhường (24 tuổi, trú tại thôn Phù Niệm) đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm "cầu thủ chân đất" của thôn Nguyệt Ánh.

Cãi vã qua lại nhưng trận đấu vẫn tiếp tục, Tuy nhiên, khi trận đấu vừa kết thúc thì thanh niên 2 thông đã lập tức lao vào hỗn chiến bằng chân tay, rồi gạch, đá, gậy... "Kết quả" của trận giao hữu bóng đá này là Anh Hoàng Văn Nhường bị đánh trọng thương và tử vong tại bệnh viện huyện Kiến An sau đó.

Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra trong trận giao hữu bóng đá giữa thanh niên 2 thôn Phù Niệm và Nguyệt Ánh, cùng ngày 2-8, Công an huyện An Lão đã triệu tập 21 thanh niên có liên quan đến vụ hỗn chiến. Hiện Công an huyện An Lão đã tạm giữ hình sự một số thanh niên để tiếp tục điều tra làm rõ.