Giao lưu tại quán, bị đâm chết trước ngày cưới

Sáng 22-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Tư Nghĩa điều tra vụ đánh nhau làm 1 người chết, 1 người trọng thương xảy ra tại xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa. Người chết là Lê Văn Lương (SN 1981, ở thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An), người bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi là Võ Văn Cu (còn gọi là Vĩnh, ở thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An).

Lực lượng Công an khám nghiệm, điều tra vụ việc Cũng trong buổi sáng 22-1, đối tượng Võ Thái Nguyên (SN 1981) ở thôn Phổ Trung xã Phổ An đã đến cơ quan điều tra đầu thú.



Bước đầu điều tra được biết, vào tối 21-1, hai phòng hát tại quán nhậu và karaoke Vương Loan ở thôn Phổ An đều có khách. Võ Văn Cu và Lê Văn Lương cùng với nhóm bạn 3 người hát một phòng. Phòng còn lại có Võ Thái Nguyên cùng 5 người khác, trong đó có 2 tiếp viên nữ. Vì ở cùng xã, quá quen biết nhau, hai bên cầm ly qua lại giao lưu. Lúc này một tiếp viên nữ ngồi cùng phòng Nguyên cho biết bị mất máy điện thoại cầm tay. Nguyên nghi ngờ nhóm thanh niên bên phòng kia lấy. Khi Lê Văn Lương qua phòng giao lưu thì bị Nguyên gây sự đòi đánh, đuổi khỏi phòng. Biết chuyện, Võ Văn Cu qua nói phải trái với Nguyên. Nguyên và Cu lớn tiếng thách thức đánh. Cả hai kéo ra trước quán lao vào đánh nhau và được mọi người can ngăn. Võ Văn Cu và cùng nhóm bạn hát cùng phòng bỏ về nhà. Vì bản tính hung hãn (đã từng bị đưa đi giáo dục cải tạo), Võ Thái Nguyên không chịu về nhà ngủ, mà tìm nhóm Cu, Lương trả thù. Nguyên gọi điện thoại cho một người bạn mượn “hàng” đi chém, nhưng người bạn này không có. Con dao thọc tiết lợn Nguyên khai nhận dùng để đánh nhau

Cha mẹ Nguyên làm nghề mổ lợn, nên Nguyên chạy về nhà lấy dao thọc tiết lợn đem đi đánh nhau. Trên đường đi gặp nhóm Cu, Lương, hai bên lao vào đánh nhau. Hậu quả Lương bị đâm chết, Cu bị đâm trọng thương. Sáng 22-1, hàng trăm người dân đến chia buồn với gia đình Lê Văn Lương. Nhà nghèo, cha bị liệt chân, Lương là trụ cột trong gia đình. Những năm qua, Lương đi theo tàu cá đánh bắt xa bờ. Vì bản tính hiền lại thường xuyên đi biển nên Lương chưa có người yêu. Vừa qua, nhờ người thân mai mối với một cô gái đang làm thuê ở TPHCM, 2 người đã tìm hiểu nhau qua điện thoại nhưng chưa từng thấy mặt nhau. Được gia đình hai bên chấp thuận, ngày 29-1-2011 sắp tới, gia đình sẽ tổ chức đám hỏi. Lương cũng vay mượn chủ tàu 10 triệu đồng để chuẩn bị lễ hỏi. Ngày cô gái về quê chuẩn bị đám hỏi thì nghe tin người yêu mình chết. Xót xa hơn khi lần đầu tiên cô gái biết mặt người chồng tương lai của mình khi đang nằm trong quan tài. Theo Thành Hải (Quảng Ngãi Online)