Giao quyết định phạt theo kiểu... hình sự!

Ngày 7-5, UBND xã Tân Lý Đông (huyện Châu Thành, Tiền Giang) cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của ông Lê Văn Dũng ngụ tại xã này về việc ông bị hai công an còng tay đưa về trụ sở công an xã để giao quyết định xử lý hành chính vào ngày 29-4.

Theo đơn của ông Dũng, sáng 29-4, ông nhận được thư mời lần thứ nhất đúng 14 giờ cùng ngày có mặt tại trụ sở công an xã để giải quyết một số sự việc liên quan. Trong thư mời có ghi khi đi mang theo 300 ngàn đồng để nộp phạt.

15 giờ cùng ngày, hai công an xã là Lê Văn Vàng và Trần Trọng Hiếu đến nhà yêu cầu ông Dũng phải đi ngay. Ông Dũng xin hẹn lại vì khi đó ông đã có uống rượu. Tuy nhiên, ông Vàng không đồng ý. Ông Dũng đề nghị hai công an về trước, khoảng 10 phút sau ông sẽ có mặt tại trụ sở công an xã nhưng ông Vàng cũng không đồng ý dẫn đến việc hai bên có lời qua tiếng lại. Bất ngờ ông Vàng còng tay ông Dũng, áp giải lên xe chở về trụ sở và không cho ông Dũng mặc quần áo (chỉ mặc có chiếc quần đùi).

Đơn ông Dũng cho biết tại trụ sở công an xã, Phó Trưởng Công an xã Hồ Thanh Hải kêu ông Vàng mở còng tay và giữ luôn điện thoại di động của ông Dũng khi ông Dũng định gọi cho người thân. Sau đó, ông Vàng đánh ông Dũng ba lần đến ngất xỉu. Khi ông Dũng tỉnh dậy, đích thân ông Hải đưa ông Dũng qua trạm y tế xã để khám, sau đó lập biên bản, trả điện thoại và cho về. Do thấy mệt và đau ở ngực vì bị đánh nên ông Dũng vào Trung tâm Y tế huyện Châu Thành khám, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Tại đây, sau khi chụp X quang, bệnh viện đã yêu cầu ông Dũng nhập viện để theo dõi với chẩn đoán chấn thương vùng ngực.

Ông Huỳnh Văn Vịnh, Trưởng Công an xã Tân Lý Đông, cho biết việc ông Hải đưa ông Dũng sang trạm xá là do khi làm việc thì ông Dũng than mệt. Công an phải còng tay là do ông Dũng chống đối, không chấp hành lệnh của công an.

Ông Nguyễn Văn Lo, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lý Đông, xác nhận chiều 29-4, ông Dũng có trình báo vụ việc trên với ông. Ông Dũng bị phạt do có vi phạm về môi trường (được biết nhà ông Dũng có nuôi heo, có thể gia đình ông xử lý vệ sinh không tốt, gây mùi hôi - PV). Xã đã yêu cầu hai công an viên làm tường trình nhưng không ai thừa nhận đã đánh ông Dũng. “Theo nhận định của tôi, khả năng đánh là có bởi nếu không đánh, tại sao phó công an xã lại đưa đối tượng qua trạm xá rồi giữ luôn giấy khám bệnh. Rồi việc phải còng tay áp tải ông Dũng chỉ với cái quần đùi như tội phạm là quá đáng” - ông Lo nói.

Tôi thấy trình trạng công an xã đánh người xảy ra rất phổ biến ở các địa phương, trong đó Tiền Giang là địa phương thường xảy ra những vụ việc đáng tiếc này. Hiện nay chúng ta đang trao nhiều quyền lực cho cấp cơ sở để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong cuộc sống, giảm áp lực giải quyết công việc cho cấp trên. Tuy nhiên, trình độ nhận thức và tư cách đạo đức của cán bộ cấp cơ sở nhiều nơi chưa đảm bảo cho việc thực thi nhiệm vụ. Do đó, tôi đề nghị xử lý thật mạnh tay những hành vi vi phạm pháp luật như thế này để pháp chế được tuân thủ. Trong công tác tuyển chọn nhân sự cũng phải quản lý chặt chẽ, không để những hành vi côn đồ xảy ra khi thực thi công vụ của những cán bộ cấp xã.