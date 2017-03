(PL)- Chiều 28-3, Công an huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết vừa tiếp nhận một khẩu súng rulô còn mới, không có đạn do một cá nhân ở xã giao nộp.

Ngày 23-3, bà Phạm Thị Hồng (ngụ ấp Tân Quí, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc) dọn dẹp nhà cửa, phát hiện một khẩu súng rulô nằm dưới đống vải vụn. Bà Hồng gói cẩn thận khẩu súng trong túi nilông rồi sai con chở lên công an huyện giao nộp. AN LONG