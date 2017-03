Giao thông hỗn loạn vì xe tải tông đuôi container

Vụ tai nạn giao thông gây ra sự cố trên xảy ra vào khoảng 11h trưa 17/1 tại quốc lộ 1A đoạn chạy qua địa phường Trung Mỹ Tây (quận 12).

Hiện trường vụ va chạm giữa xe tải và container trưa 17/1

Vào thời điểm trên xe tải mang BKS: 57H – 3083 do tài xế Đỗ Văn Đạt (23 tuổi, quê Bắc Ninh) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ Thủ Đức về ngã tư An Sương. Khi gần đến khu vực bến xe Tây Nam thì bất ngờ tài xế Đạt để chiếc xe tải tông thẳng vào đuôi xe container mang BS: 71N – 0475 chạy ngay phía trước do anh Ngô Minh Thao (36 tuổi, quê Bến Tre) cầm lái.

Cú va chạm cực mạnh khiến phần đầu chiếc xe tải bị biến dạng hoàn toàn. Kính trước cùng nhiều bộ phận khác vỡ vụn. Rất may vụ tai nạn không gây thương tích về người.

Do vụ va chạm xảy ra đúng vào giờ cao điểm, chiếc xe ô tô tải và xe container án ngữ hết làm đường dành cho xe ô tô. Tất cả các phương tiện phải chen chúc lưu thông qua làn đường dành cho xe gắn máy. Dòng xe bị ùn ứ càng lúc càng kéo dài hàng km.

Lực lượng CSGT đội An Sương đã có mặt để xử lí và điều tiết giao thông. Các loại xe lưu thông qua khu vực xảy ra vụ tai nạn gặp khá nhiều khó khăn.

Đến 12h cùng ngày xe cứu hộ được điều đến đưa chiếc xe tải bị nạn đi. Giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn chạy qua địa bàn quận 12 được giải tỏa.

Theo Trung Kiên (Dân trí)