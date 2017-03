Giáo viên trộm máy vi tính của trường

Hội đồng Kỷ luật huyện Tuy An (Phú Yên) vừa thống nhất hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Tr. V. B, nguyên giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (xã An Xuân, huyện Tuy An), do trộm cắp tài sản tại trường mình đang dạy.

Trước đó, sáng ngày 10-9, ông Võ Văn Khương, Hiệu trưởng trường, đến phòng làm việc thì phát hiện bộ máy vi tính trên bàn “biến mất”. Cơ quan chức năng đã điều tra, xác định được tội phạm là một giáo viên tại trường.

Trước cơ quan chức năng, Tr. V. B thú nhận, vì nợ tiền nhiều nên đêm ngày 9-9, lợi dụng lúc cúp điện, bảo vệ nhà trường đi vắng, anh cạy cửa trường, đột nhập vào lấy một bộ máy vi tính trị giá 10,5 triệu đồng. Sau đó B. đem về giấu trong một căn phòng gần khu nội trú của trường, nơi B. đang tạm trú.

Hội đồng kỷ luật cũng đã thống nhất kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo toàn ngành giáo dục huyện đối với ông Bùi Văn Dũng, bảo vệ, do không thực hiện đúng nhiệm vụ bảo vệ để mất tài sản của nhà trường.

Theo Tr. Tâm (NLĐO)