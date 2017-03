Giáp tết, triệt phá mạnh thuốc lá lậu

Theo Thông tư liên tịch số 36/2012 của các bộ Công Thương, Công an, Y tế, Tư pháp, VKSND Tối cao, TAND Tối cao, 15 năm tù là mức án cao nhất dành cho những đối tượng buôn lậu thuốc lá.

Giỡn mặt

Tại nhiều địa phương như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, TP Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp, nhiều áp phích cảnh báo “Buôn lậu thuốc lá: Phạt tù tới 15 năm” được treo tại các khu công cộng, nhà hàng, quán bar, đại lý, tủ thuốc. Nội dung áp phích cảnh báo người dân nếu vi phạm trong việc buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu sẽ bị phạt tù tới 15 năm.

Thực tế cho thấy 17 tỉnh, TP nói trên chính là những điểm nóng của nạn buôn lậu thuốc lá. Các đối tượng thường lợi dụng địa hình khu vực biên giới, có nhiều kênh, rạch, đường mòn, thuận tiện cho hoạt động buôn lậu thuốc lá xuyên quốc gia từ Campuchia. Hoạt động buôn lậu thuốc lá được tổ chức quy mô và tinh vi, biến nước ta thành thị trường tiêu thụ thuốc lá lậu hàng đầu trong 14 quốc gia châu Á được khảo sát.

Tại hội nghị “Triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá” do Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an tổ chức đầu tháng 12-2014 vừa qua, ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, đã có ý kiến chỉ rõ bất cập: “Theo luật hiện hành, đối tượng buôn lậu vận chuyển 1.500 bao thuốc lá mới bị truy tố hình sự. Đây là điều không phù hợp với tình hình, diễn biến thực tế. Để tăng cường tính răn đe nên hạ số lượng đối tượng buôn lậu, vận chuyển 500 bao thuốc lá lậu là bị truy tố hình sự. Thực tế cho thấy cơ quan chức năng bắt giữ những “chân rết” rất nhiều nhưng xử lý được đầu nậu rất ít. Trong khi đó, đối tượng chở thuê không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì số lượng bao thuốc lá vận chuyển bị bắt giữ không nhiều. Trong số những người cầm đầu bị bắt giữ từ trước tới nay thì cũng chưa có đối tượng nào bị kết án 15 năm tù. Phải chăng thực tế này vẫn khiến tội phạm buôn lậu thuốc lá vẫn còn nhởn nhơ “giỡn mặt” với pháp luật?”.

Trùm thuốc lá lậu Nguyễn Văn Tới bị bắt. Ảnh: CTV

Sa lưới

Nhờ những chiến dịch truy quét, tấn công trực diện tội phạm buôn lậu thuốc lá của các chiến sĩ công an và lực lượng chống buôn lậu như đơn vị C46, Bộ Công an và Tổ công tác Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, những đầu nậu sừng sỏ, cầm đầu các đường dây buôn lậu thuốc lá có thâm niên đã sa lưới pháp luật. Trong sáu ngày từ 3 đến 8-1, hai đầu nậu khét tiếng là Nguyễn Văn Nê (Củ Chi, TP.HCM) và Nguyễn Văn Tới (Long An) đã bị bắt giữ.

Hai đường dây buôn lậu thuốc lá xuyên quốc gia bị cắt đứt, nguồn cung cấp chính của thị trường thuốc lá lậu bị chặt đứt bất ngờ, hơn 140.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu bị thu giữ. Trong gần 140 vụ buôn lậu, vận chuyển thuốc lá lậu với tổng giá trị hơn 5 tỉ đồng mà Tổng cục Hải quan phát hiện, bắt giữ mấy tháng trước tết Âm lịch 2015, hai chiến công này đặc biệt được coi như những cú đấm thép giáng mạnh vào hoạt động buôn lậu và thị trường thuốc lá lậu.

Ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, nhận định: “Thực tế cho thấy bắt giữ được những đầu nậu cộm cán thì tình hình vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu chắc chắn giảm hẳn. Do vậy, tăng cường sự kết nối trong công tác phối hợp xác minh, điều tra sâu giữa các cơ quan chức năng để tiếp tục truy quét tận gốc đường dây buôn lậu thuốc lá là điều hết sức cần thiết”. Dư luận theo dõi vụ việc cũng đang quan tâm tới mức án tù sẽ dành cho những đối tượng như Nguyễn Văn Nê, Nguyễn Văn Tới. Với quy mô lớn, mức độ nghiêm trọng của những đường dây này cần phải có mức án nghiêm khắc mới có thể đủ sức răn đe những kẻ khác. Đồng thời đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định bước chân vào con đường phi pháp này.