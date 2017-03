Giật dây chuyền rồi nhảy kênh chết đuối

Công an huyện Bình Chánh - TPHCM cho biết vụ việc xảy ra lúc 16 giờ chiều 10-5, tại kênh An Hạ, đoạn qua ấp 7, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Vào thời gian trên, hai thanh niên đi bộ đến uống cà phê tại quán Số Hồng. Khi chủ quán ra tính tiền, bất ngờ một trong hai người đã giật dây chuyền của chủ quán rồi bỏ chạy.



Một số người dân tại địa phương đã đuổi theo kẻ cướp dây chuyền. Chạy đến kênh An Hạ, do đuối sức nên tên cướp nhảy xuống kênh tẩu thoát.



Do bị truy đuổi sát sao, tên cướp đã kêu cứu và chìm dần xuống dòng nước.



Chứng kiến sự việc nói trên, anh Nguyễn Vũ Phi Long (22 tuổi, ngụ Bình Chánh, TPHCM) cùng hai người bạn của mình đã nhảy xuống cứu nhưng khi đưa lên bờ người này đã tử vong.



Lúc được vớt lên, trên người gã này chỉ có 4.000 đồng và không có một giấy tờ gì khác.



Hiện, cơ quan công an đang điều tra làm rõ sự việc.

Theo Phạm Dũng (NLĐO)