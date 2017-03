Giật tài sản của người nước ngoài, hầu tòa

Trưa 13-10-2007, Nhựt rủ Mến đi lòng vòng ở Hội An xem ai có túi xách thì cướp giật. Đến cầu Cẩm Nam, gặp một đoàn khách nước ngoài đạp xe qua, Nhựt bảo Mến cho xe áp sát, giật túi xách của bà Auger Yvonne (quốc tịch Pháp). 14 giờ cùng ngày, Công an TP Hội An đã bắt được hai bị cáo, thu giữ một giỏ xách bên trong có máy tính, 152 euro, 356.000 đồng, nhiều vé máy bay... và trả lại cho bà Auger Yvonne.