Giấu 2 kg ma túy đá trong thùng bia lon

Ngày 31-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Thi Minh Tuấn (26 tuổi, trú tại Cao Lộc, Lạng Sơn) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu công an, quá trình trinh sát, lực lượng xác định Tuấn sẽ vận chuyển ma túy bằng xe taxi. Do đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã gửi thông tin đề nghị Trạm Tuần tra kiểm soát giao thông Tùng Diễn thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp bắt giữ.



Thi Minh Tuấn bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 21 giờ ngày 27-3 tại Km 82 quốc lộ 1A thuộc thôn xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), Tuấn bị bắt giữ khi đang đi taxi về Hà Nội. Tang vật thu giữ là 2 túi nylon chứa các tinh thể màu trắng có trọng lượng 2 kg được giấu trong thùng bia lon, Tuấn khai nhận là ma túy đá.



Tang vật thu giữ được là 2 kg ma túy đá

Qua điều tra mở rộng, công an đã bắt khẩn cấp Liễu Mạnh Hùng (32 tuổi, ở xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).