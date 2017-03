Giấu heroin dưới ao

14 giờ ngày 5-10, đúng lúc trời mưa to nhất thì hơn 30 cán bộ, chiến sỹ của Công an thị xã Phúc Yên, Công an xã Tiền Châu, Công an phường Hùng Vương với sự phối hợp của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng 3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, huy động cả những chú chó nghiệp vụ của Trung tâm C32, lặng lẽ áp sát mục tiêu là ngôi nhà của vợ chồng Cao Thị Tường, 48 tuổi và Bùi Chí Công, 49 tuổi, ở khu 1, xã Tiền Châu.

Đây là một tụ điểm ma túy thuộc diện "boong ke" cực kỳ phức tạp với những thủ đoạn rất tinh vi đối phó với lực lượng Công an. Gia đình Công có biểu hiện mua bán ma túy từ rất lâu, con gái của chúng hơn 16 tuổi đã bị bắt về tội liên quan đến ma túy và mới được ra trại.

Còn Công, trước mặt cơ quan Công an thì tỏ vẻ bị thần kinh, nhưng anh ta luôn lợi dụng vỏ bọc này để lang thang đi giao ma túy hoặc chỉ đạo các "chân rết" bán thay.

Nhà vợ chồng Công ở phường Trưng Trắc, nhưng chúng lại bỏ trống, rồi ra thuê một ngôi nhà cấp 4, mặt đường quốc lộ 23B, thuộc khu 1, xã Tiền Châu, xung quanh toàn ao hồ để tiện mua bán và tổ chức sử dụng ma túy. Đây là địa bàn giáp ranh với phường Hùng Vương nên phức tạp về ANTT.

Thời gian sau này, vợ chồng Công rất ít ra mặt, thường thuê các "chân rết" bán với các thủ đoạn như giả vờ là người chăn vịt ở bãi đất trống cạnh nhà, hoặc thuê một tên nghiện, có HIV ngồi trước cửa nhà vợ chồng hắn bán.

Giá mà vợ chồng Công giao cho các "chân rết" là 40 ngàn đồng/gói, sau đó các "chân rết" nâng lên là 50 ngàn đồng/gói bán cho con nghiện.

Vì tụ điểm này bán được nhiều nên khá đông các "chân rết" đến đăng kí bán thuê, nhiều khi chúng phải chia ca bán để đỡ tranh giành nhau. Thi thoảng có những con nghiện thân, vợ chồng Công mới cho vào trong nhà để chích hút luôn.

Trong một thời gian dài, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy của Công an thị xã Phúc Yên đã bắt được gần chục "chân rết" lấy hàng của vợ chồng Công để bán lẻ ra thị trường.

Thế nhưng, yêu cầu đặt ra là phải bắt được quả tang hành vi phạm tội của vợ chồng tên Công, bởi chúng rất cảnh giác và thủ đoạn, sẵn sàng phi tang chứng cứ xuống các ao hồ cạnh nhà.

Từ đầu tháng 9/2007, chuyên án đấu tranh với "boong ke" của vợ chồng Tường - Công đã được Công an thị xã Phúc Yên xác lập.

Các phương án điều tra, xác minh, cũng như đánh án được tính toán kỹ lưỡng. Vì vợ chồng Công và những tên bán thuê đã điểm mặt thuộc tên từng cán bộ, chiến sĩ của Công an cơ sở và Công an thị xã Phúc Yên, thế nên các lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Phòng 3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã được chi viện, vào cuộc trong những vòng xác minh giáp mặt bọn chúng.

Sau khi xem dự báo thời tiết vào ngày 5/10 sẽ có mưa to ở các tỉnh miền Bắc, Ban chuyên án đã quyết định phá án vì trong thời điểm ấy bọn chúng sẽ chủ quan. 2 chú chó nghiệp vụ của Trung tâm C32 và các huấn luyện viên cũng đã kịp thời có mặt.

Đúng 14h ngày 5/10, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng trên cùng chó nghiệp vụ đã lặng lẽ áp sát ngôi nhà của vợ chồng tên Công. Mưa ào ạt, ướt sũng quần áo một vài trinh sát trong vai người đi đường để họ có cớ chạy trú vào bờ hiên gần nhà Công.

Lúc đó tên bán thuê cho vợ chồng Công là Nguyễn Văn Tư, 38 tuổi, ở xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, một con nghiện ma túy nặng từng bị đi cai nghiện bắt buộc về vẫn đang vật vờ, ngồi trước cửa nhà Công bán ma túy.

Hắn đang ngao ngán vì trời mưa to, ế hàng thì thấy một con nghiện lúp xúp mặc áo mưa chạy đến mua. Nhưng chưa kịp bán xong thì hắn đã bị những người trú mưa ở hiên nhà gần đấy mà lúc trước còn thấy run rẩy vì ướt sũng và lạnh, nay đã nhanh nhẹn quật ngã hắn.

Thu trong túi quần của Tư có 1 lọ nhựa tự tạo, thủng 2 đầu, 1 đầu đổ xi măng, đầu còn lại dùng để nhét 8 gói heroin bên trong.

Mưa vẫn ào ào nên việc bắt Tư ở bên ngoài hầu như không ai biết. Lập tức, tất cả lực lượng còn lại cùng chó nghiệp vụ được lệnh ào vào nhà Công. Tại bếp nhà Công, các trinh sát đã bắt quả tang Công đang cho một đối tượng nghiện sử dụng ma túy. Trên nhà, Cao Thị Tường cũng bị khống chế ngay.

Trong việc khám xét nhà của chúng để thu ma túy, 2 chú chó nghiệp vụ đã phát huy tác dụng. Những chú chó nghiệp vụ lùng sục và lôi ra ma túy được vợ chồng Công giấu ở nhiều chỗ khác nhau. Tất cả gồm 500 liều hít heroin, trong đó 2 gói nhiều nhất được dắt trên nóc chuồng vịt, một số gói giấu trong tủ tivi...

Thủ đoạn nhất của bọn chúng là sử dụng những ống nhựa đựng heroin như bắt của tên Tư, một đầu bịt kín xi măng cho nặng, dễ chìm xuống nước, sau đó cho heroin vào đầu kia, rồi bịt lại bằng nilon, xốp để khi thả xuống nước, đầu đó nổi lên mặt nước như cái phao. Khi có bọn "chân rết" vào lấy hàng, bọn chúng mới dùng vợt vợt lên, giả như bắt cá để không gây sự chú ý của những người xung quanh.

Trong quá trình lực lượng Công an tiến hành bắt giữ và khám xét, vợ chồng Tường - Công vẫn hung hăng chống đối, không chịu kí vào biên bản phạm pháp quả tang. Nhưng lần này chúng không thể chối cãi trước các tang chứng, vật chứng rành rành.

Hiện nay, cơ quan Công an đã bắt giữ 3Nguyễn Văn Tư, Cao Thị Tường, Bùi Chí Công và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.