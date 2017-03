Giấu heroin trong bỉm của bé 3 tháng tuổi

Liên tiếp trong vòng 3 tháng đầu năm 2009, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 20 đối tượng buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy trong một con ngõ nhỏ tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Điều đáng ghi nhận trong việc triệt xóa tụ điểm bán lẻ ma túy này, là sự nhanh nhạy, kiên trì của lực lượng công an trong ngăn chặn sự manh nha của một tụ điểm phức tạp mới.

Nhảy qua nhà hàng xóm để thoát thân

Theo Đội 2 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội, qua công tác quản lý địa bàn và từ đơn thư phản ánh của nhân dân về việc xuất hiện nhiều đối tượng bán lẻ ma túy trong ngõ 53 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, đơn vị đã tổ chức xác minh, lập án đấu tranh. Qua rà soát, bước đầu các tổ trinh sát phát hiện, trong ngõ 53 Bạch Đằng có một số đối tượng buôn bán ma túy, trong đó chủ yếu là các đối tượng nữ đang tạm hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ. Đối tượng bán lẻ ma túy lọt vào tầm ngắm của cơ quan công an đầu tiên là cặp vợ chồng Nguyễn Thu Hằng (SN 1978) và Hà Anh Tuấn (SN 1981), trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Hằng đã bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, lĩnh án 24 tháng tù giam nhưng được tạm hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ. Tết Nguyên Đán năm 2009, Hằng về ở với gia đình mẹ đẻ tại ngõ 53 Bạch Đằng. Khi đó Hà Anh Tuấn, chồng Hằng cũng mới ra tù và thỉnh thoảng có qua lại nhà mẹ vợ… Ngày 10/3, các trinh sát Đội 2 phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng nghiện ma túy đến mua ma túy của Nguyễn Thu Hằng với hình thức trao tiền, trao hàng qua chấn song cửa.

Kế hoạch bắt giữ cặp vợ chồng buôn bán ma túy đã nhanh chóng được thực hiện. Tuy nhiên, khi lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội, cùng chính quyền địa phương đến nơi Hằng ở nhờ để thi hành lệnh khám xét, hai vợ chồng Nguyễn Thu Hằng và Hà Anh Tuấn đã cố thủ không chịu mở cửa. Hằng chạy lên sân thượng, ném túi ni lông có 14 gói và 6 cục nhỏ heroin hòng phi tang, đồng thời nhảy từ tầng cao sang nhà hàng xóm để thoát thân. Tuy nhiên, tổ công tác đã kịp thời thu giữ tang vật, bắt giữ Hằng. Khám xét nhà đối tượng, các trinh sát Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy thu thêm 4 gói heroin, 1 điện thoại di động và tang vật liên quan. Ngay sau đó, vợ chồng Hằng đã được đưa về cơ quan CSĐT CATP để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, Hằng khai nhận do nghiện ma túy nên móc nối với số đối tượng buôn hàng trắng mua về sử dụng và bán lẻ kiếm lời. Nhằm tránh sự phát hiện của công an, Hằng thường khóa cửa và thực hiện việc mua bán ma túy qua chấn song cửa để tránh sự phát hiện bắt giữ của cơ quan pháp luật. Còn Tuấn vừa ra tù, mới bán hàng cùng vợ 1 lần thì bị bắt.

Mẹ con cùng bán ma túy

Song song với việc điều tra, bắt giữ vợ chồng Nguyễn Thu Hằng, các trinh sát tiếp tục mở rộng điều tra, xác định thêm một điểm bán lẻ ma túy khác trong con ngõ này. Đó là điểm bán lẻ của hai mẹ con Vũ Thị Quyên (SN 1969) và con gái là Vũ Kim Ngân (SN 1991). Trước đó, ngày 17/5, quá trình phục kích gần ngõ 53 Bạch Đằng, cơ quan công an bắt giữ 4 đối tượng là con nghiện có hành vi tàng trữ heroin. Các đối tượng khai nhận vừa mua ma túy của mẹ con Quyên - Ngân.

Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu điều tra, cùng ngày, cơ quan công an đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở tại số 17/53/34 Bạch Đằng. Điều bất ngờ, tại thời điểm tiến hành khám xét, tổ công tác phát hiện Vũ Kim Ngân đang tổ chức cho con nghiện sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà. Cơ quan CSĐT đã lập biên bản phạm tội quả tang đối với Vũ Kim Ngân. Tại CQĐT, Ngân khai không có nghề nghiệp, ở nhà bán ma túy cho mẹ khoảng 1 tháng nay, mỗi ngày bán khoảng 15 gói heroin. Số tiền bán ma túy Ngân đều nộp hết cho mẹ. Vũ Thị Quyên, đã từng bị CAQ Hoàn Kiếm bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy, song hiện đang được tại ngoại nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Để ma túy vào người con nhỏ

Ngay sau khi bóc gỡ 2 vụ án ma túy trên, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội tiếp tục vào cuộc, mở rộng điều tra, xác minh quan hệ của các đối tượng và nhanh chóng bắt giữ thêm một ổ nhóm bán lẻ ma túy khác trong ngõ 53 Bạch Đằng. Trước đó, các trinh sát làm nhiệm vụ trước ngõ 377 phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm phát hiện có 2 phụ nữ bế 1 cháu nhỏ đi cùng trên xe máy có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra hành chính. 2 phụ nữ không có giấy tờ tùy thân, không có đăng ký xe máy, không có giấy phép lái xe nên đã bị mời về trụ sở công an để giải quyết.

Tại cơ quan công an, 2 phụ nữ khai tên là Nguyễn Thị Thanh Hằng (SN 1979), trú tại huyện Kim Động, Hưng Yên và Lê Thị Lợi (SN 1986), trú tại huyện Đông Anh. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Lợi giấu một gói heroin trong ngực áo, một gói heroin trong quần lót của em bé 3 tháng tuổi do Nguyễn Thị Thanh Hằng bế. Quá trình mở rộng vụ án, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Lê Thanh Hằng (SN 1976), trú tại 50 ngõ 53 Bạch Đằng - đối tượng bán lẻ ma túy. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thanh Hằng thừa nhận do nghiện ma túy nên đã đến mua ma túy của Lê Thanh Hằng được khoảng 2 tháng nay. Cơ quan điều tra đã ra quyết định bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Lê Thị Thanh Hằng, thu giữ thêm 0,629 gam heroin.

Sau 3 tháng ra quân, được sự phối hợp của CAQ Hoàn Kiếm, CAQ Ba Đình, điểm nóng ma túy tại ngõ 53 Bạch Đằng đã được triệt xóa. Con ngõ nhỏ này đã trở lại bình yên vốn có sau những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng công an Thủ đô.