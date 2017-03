Giấu heroin trong vỏ kẹo

Ngày 17-2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp cùng Công an quận 8 khám phá chuyên án ma túy quy mô lớn. Qua đó, công an bắt giữ bảy nghi can, trong đó có một người Campuchia. Tang vật thu giữ gồm bốn bánh heroin, 1,5 kg ma túy tổng hợp, 240.000 USD, 1 tỉ đồng, một khẩu súng ngắn cùng xe ô tô, xe máy.

Trước đó, trưa 10-2, tại chân cầu Nguyễn Văn Cừ, Công an quận 8 bắt quả tang Nguyễn Minh Tân (44 tuổi, ngụ quận 8) đang bán ma túy cho con nghiện Nguyễn Thành Hải. Công an thu giữ trong cốp xe của Hải một gói dạng kẹo Dynamite bên trong có gói nylon hàn kín chứa heroin. Hải khai vừa mua của Tân với giá 800.000 đồng. Chiều cùng ngày, Công an quận 8 tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà Tân ở 231E/50B Dương Bá Trạc, quận 8. Tại đây, công an thu giữ 37 gói nylon ghi chữ Dynamite giấu trong nhà vệ sinh. Bên trong mỗi gói có túi nylon nhỏ hàn kín chứa heroin. Tại nhà Tăng Thị Kim Xuyến (vợ Tân) còn có chín gói nylon dạng kẹo ghi chữ Sumika bên trong chứa heroin, năm gói chứa chất bột trắng, một cân tiểu ly. Ngoài ra, trong nhà của Tân - Xuyến còn có hàng trăm gói nylon bên ngoài có in nhãn hiệu kẹo Dynamite, dao lam… chuẩn bị đóng gói heroin.



Vợ chồng Tân - Xuyến và ma túy được ngụy trang trong gói kẹo. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Được biết Tân và Xuyến đều là con nghiện. để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, cặp vợ chồng này mua máy ép keo, từ đó giấu ma túy trong các gói kẹo để tránh bị phát hiện. Tân - Xuyến chỉ bán ma túy cho các con nghiện quen biết ở quận 1 và quận 8, nếu mối quen gọi điện thoại đặt “hàng” thì vợ chồng Tân sẽ giao tận nơi.

Trước đó, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 8 cũng khám phá một điểm bán lẻ ma túy do Huỳnh Hưng Nữ (25 tuổi, ngụ quận 8) tổ chức. Trưa 30-12-2013, Công an quận 8 đã bắt quả tang Nữ đang bán lẻ ma túy cho con nghiện tại chân cầu số 1 Bùi Huy Bích. Công an thu giữ của Nữ năm ống nhựa bên trong chứa chất bột màu trắng (heroin), một ĐTDĐ và một xe máy. Tại cơ quan điều tra, Nữ khai do lười lao động nên mua heroin bán kiếm tiền tiêu xài. Qua điện thoại, chiều hôm đó, Nữ hẹn Trần Ngọc Nghĩa (hiện không có ở địa phương) tại một hẻm ở đường Nguyễn Duy, quận 8 để mua hai gói heroin với giá 1,6 triệu đồng. Sau khi mua được hai gói heroin, Nữ bán lại cho một con nghiện 1,5 gói với giá 1.350.000 đồng, còn lại nửa gói Nữ thuê phòng khách sạn rồi phân ra 10 tép bán với giá 50.000 đồng/tép. Sau khi bán được năm tép heroin thì Nữ bị Công an quận 8 bắt quả tang.

Ngoài mua heroin của Nghĩa, Nữ khai còn mua heroin của người tên là Điền. Công an quận 8 đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà Điền thì Điền đã bỏ trốn.

HOÀNG TUYẾT