Giấu ma túy đá vào nem chua

(PLO) - Ngày 27-8, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao Lê Văn Thành (28 tuổi) cùng tang vật bịch nem chua và 4,7 gram ma túy đá cho Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) tiếp tục điều tra mở rộng.