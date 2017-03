Nhớ hồi nào anh ngon ngọt dụ dỗ em: Tốn tháng có vài chục ngàn đồng mà coi được mấy chục kênh truyền hình, từ thành phố nhà sang tỉnh bạn, bay qua Âu, Á, Phi..., tiếng Anh, Mỹ, Tây, Tàu có đủ. Nào khuyến mãi đặc biệt, gắn một đường cáp mà lướt mạng như lướt gió, lại được vi vu cảm xúc trên tivi, bi nhiêu cái thì tín hiệu đường truyền cũng chiều được hết...

Nhưng khi em và toàn thiên hạ vào tròng rồi thì anh đối xử sao? Phải nói là tệ chết đi được! Như em đây, xài cáp của Công ty Du hí, sau thời gian trăng mật êm ả thì em bắt đầu... dập mật. Đầu tiên là màn hình nổi hột như trẻ bị lên ban đỏ, sau tới Internet chập chờn. Em được tư vấn vầy: Vì chung một đường truyền nên buộc tín hiệu phải yếu. Giờ muốn nó mạnh thì em phải lắp cái gọi là thiết bị khuếch đại. Ôi cha mẹ ơi, cái giá của nó tới tiền triệu, tính ra còn đắt hơn tiền lắp mới!

Mấy anh xử tệ vậy, thế mà lại bảo là do chúng em móc dây câu không đúng, rồi bảo rằng chúng em mua cáp không đúng kỹ thuật. Anh chứng minh đi! Em thề với anh là em chưa bao giờ tự câu móc dây mà do nhân viên của anh làm. Dây cáp cũng do nhân viên của anh mang tới. Anh giải thích sao đây?

Lại nữa là chuyện cắt kênh, anh bảo rằng “có những kênh bà con chẳng bao giờ xem mà nói thật cũng không có trình độ để xem”. Vậy hồi hợp đồng, hai bên có giao kết nhau rằng hễ bên mua dịch vụ “thiếu trình độ” thì cấm xem không vậy???

Chán mớ đời cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Thấy mấy anh cứ liên tục khuyến mãi, mời chào khách hàng mà phát hãi.

Ví dầu tình bậu muốn thôi,

Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu... lơ!