Giết bạn gái để thay nhau hiếp dâm rồi đốt xác vào chiều 30 Tết

Chiều 18-2 (tức 30 tết) Hoài, Lương, chị PTPN. (30 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3) và một số công nhân khác tổ chức nhậu tại nhà trọ ấp Lộ Đức (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom). Trong lúc ngồi uống rượu, Hoài và Khanh nẩy sinh ý định hiếp dâm chị N. Sau khi nhậu xong, một số công nhân ra về còn Hoài và Khanh rủ chị N. đến phòng trọ nơi Khanh làm bảo vệ.

Tại đây, Hoài và Khanh đã lao vào bóp cổ chị N. đến khi cô gái tử vong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó Hoài và Khanh đã khiêng xác chị N. ra ngoài vườn cây tràm, rồi dùng mùn cưa gỗ đốt xác nạn nhân để phi tang. Trước khi đốt, hai bị can này còn tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân thêm một lần nữa. Hoài còn lấy chiếc điện thoại Iphone của nạn nhân.

Đến sáng 20-2, người dân phát hiện thi thể của chị N. nên đã trình báo cơ quan công an. Qua rà soát thu thập thông tin, công an huyện Trảng Bom kết hợp công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng bắt giữ Hoài và Khanh.

Tại cơ quan công an, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.