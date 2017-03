Giết bạn gái tại nhà nghỉ

Theo Công an TP Huế, vào thời điểm trên, Lê Hoài Sơn (24 tuổi, trú tại phường Tây Lộc, TP Huế) cùng Nguyễn Thị C. (31 tuổi, thợ cắt tóc) đến thuê phòng tại nhà nghỉ An Bình để tâm sự.

Khoảng 15 phút sau thì hai người xảy ra mâu thuẫn, Sơn rút dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người khiến chị C. chết ngay tại chỗ.



Sau đó, Sơn lấy nhiều vòng đeo tay, dây chuyền, nhẫn màu vàng, điện thoại di động của nạn nhân và chuẩn bị tẩu thoát thì bị công an bắt giữ.