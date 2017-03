Giết bạn gái vì bị chê 'học thấp mà lăng nhăng, tình cảm như chó gặm'

Sáng 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định, đã di lý đối tượng Đào Duy Tùng, 19 tuổi, ở xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, Bình Định, học viên một trường nghề ở TP.HCM, về Công an Bình Định để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”.