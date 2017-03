Giết bạn tại Trung Quốc về Việt Nam đầu thú

Theo Anh Thế (Dân trí)

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã tiến hành tạm giữ đối tượng Phùng Kế Hiệp (16 tuổi, trú tại thôn Dùm - Nghĩa Phương - Lục Nam, Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.Trước đó, tối 19/8, Hiệp đến Công an huyện Lục Nam tự thú về hành vi giết người xảy ra vào tối 17/8 tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).Tại cơ quan công an, đối tượng Hiệp khai nhận sang Trung Quốc cùng 9 người khác ở xã Nghĩa Phương từ đầu năm 2013. Nhóm người này làm thuê cho một doanh nghiệp tư nhân chuyên sản xuất đồng hồ.Trong quá trình sinh hoạt, do mâu thuẫn cá nhân với bạn ở cùng phòng trọ là anh Nguyễn Đình Hùng (17 tuổi), ở cùng thôn, Hiệp đã dùng dao đâm chết anh Hùng rồi bỏ trốn về Việt Nam.Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.