Giết bạn tình đồng tính lấy tiền lo cho vợ sắp sinh

Sau khi bị bắt và được dy lý về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, Hoàng Văn Hậu (24 tuổi, trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) khai nhận do cần tiền lo cho vợ sắp sinh con nên vờ rủ anh Trần Trường Thành (41 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) quan hệ tình dục. Lợi dụng lúc sơ hở, hung thủ dùng dây điện siết cổ bạn tình đồng tính đến chết rồi cướp đi nhiều tài sản.

Ngôi nhà nơi anh Thành bị sát hại và đối tượng Hoàng Văn Hậu tại cơ quan công an