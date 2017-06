Giết bạn vì gà nhà bạn giống ... gà nhà 'thất lạc'

Chiều 27-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc tạm giữ hai nghi can Lê Công Tứ (26 tuổi) và Nguyễn Đình Khánh (34 tuổi, cùng đều ngụ Xuân Lộc) để điều tra về hành vi "Giết người".



Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 26-6, Khánh và Tứ đến nhà anh Nguyễn Thắng Nhật (23 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) chơi. Tại đây, Tứ phát hiện tại đây có nuôi 3 con gà chọi giống những con gà mà Tứ đã bị mất trước đó nên hai bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi.

Khánh dùng dao đuổi đánh anh Nhật nhưng được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, Tứ vẫn tiếp tục cầm dao Thái Lan đuổi theo và đâm vào ngực trái anh Nhật.

Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Khánh và Tứ bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng cuối cùng quyết định ra đầu thú tại cơ quan công an địa phương.