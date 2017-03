Giết bố vợ cũ vì… nghi xui con gái

Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vy Văn Kinh, 39 tuổi, trú tại thôn Nà Rẹ (Tràng Các, Văn Quan, Lạng Sơn) về hành vi giết người. Đây là đối tượng côn đồ, hung hãn, chỉ vì thù tức cá nhân, hắn đã ra tay sát hại bố vợ cũ và một người hàng xóm...

Năm 1999, Vy Văn Kinh cưới chị Trương Ái Xuân, 35 tuổi, là một cô giáo hiền lành ở cùng thôn làm vợ. Cuộc sống của họ bước đầu thật hạnh phúc và êm ả khi hai đứa con xinh xắn chào đời. Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài khi Kinh lại mắc thêm thói nghiện rượu. Hằng ngày, ngoài việc lẵng nhẵng bám theo vợ xin tiền đi uống rượu, anh ta chỉ ở nhà quát mắng con cái và phá phách đồ đạc.

Năm 2009, sau khi thủ tục ly hôn đã hoàn tất, chị Xuân đưa hai con về nhà bố mẹ đẻ ở cùng xã. Buồn bã, uất ức vì gia đình tan nát, vợ con rời bỏ mình ra đi, Kinh cho rằng lỗi đó là do bố mẹ vợ đã dung túng vợ mình, nên anh ta đã rắp tâm trả thù.

19h ngày 23/5, trong khi ông Trương Văn Thái và bà Hoàng Thị Chương (bố mẹ đẻ của chị Xuân), cùng hai con chị Xuân đang ăn cơm tối trong nhà thì bất ngờ thấy Kinh cầm một con dao to xông vào. Chẳng nói chẳng rằng, hắn chạy thẳng vào chỗ ông Thái chém liên tiếp nhiều nhát vào người khiến ông chết ngay tại chỗ.



Hiện trường vụ án ở huyện Văn Quan.

Quá hoảng loạn, bà Chương vội lao ra cửa, chạy sang nhà bà Chu Thị Mạch ở gần đó kêu cứu. Đúng lúc này Kinh đuổi kịp tới nơi, hắn dùng chiếc gậy gỗ ở gần đó phang mạnh vào đầu bà Chương, làm bà ngã ra đất bất tỉnh. Nghe tiếng ồn, bà Chu Thị Mạch từ dưới bếp đi ra sân xem có việc gì. Đúng lúc này, Kinh đã lao một cây gỗ to vào đầu làm bà Mạch cũng bị bất tỉnh. Sau khi gây án, Kinh đã bỏ lên rừng trốn, còn 3 người kia được lực lượng Công an và một số người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, chỉ bà Chương may mắn qua cơn nguy kịch, còn ông Thái và bà Mạch đã tử vong.

Nhận được tin về vụ án nghiêm trọng này, Công an huyện Văn Quan đã báo về Công an tỉnh Lạng Sơn. Lập tức, một tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh đã xuống hiện trường, phối hợp với Công an huyện thu thập tài liệu chứng cứ và ghi lời khai của các nhân chứng. Sau khi xác định rõ Vy Văn Kinh là hung thủ của vụ án, ngay hôm sau, lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này đã được thực hiện.

Cũng trong thời gian này, Công an huyện Đình Lập, Lạng Sơn nhận được tin báo, tại thôn Pò Phát, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, vừa xảy ra vụ án nghiêm trọng. Đó là việc 2 thanh niên ở thôn Bản Chắt, xã Bính Xá bị một đối tượng lạ mặt chém chết.

Lập tức, một mũi trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có mặt tại huyện Đình Lập cùng phối hợp điều tra. Ngay trong đêm, tổ công tác đã tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng, thu thập tài liệu, chứng cứ. Sau vài tiếng điều tra, chân dung đối tượng gây án đã được xác định rõ, đó là Hoàng Văn Hiệu, 18 tuổi, trú tại thôn Pò Phát, xã Bính Xá.

Trước đó, khoảng 20h ngày 20/5, Hiệu sang thôn Bản Chắt ở gần đó chơi. Nhưng vừa đến đầu thôn, biết Hiệu là trai làng khác nên đám thanh niên làng này đã xông vào đuổi đánh khiến Hiệu phải bỏ chạy. Hôm sau, tình cờ biết tin có hai thanh niên ở thôn Bản Chắt sang chơi, Hiệu về nhà lấy dao và dây thừng đi tìm họ để đánh trả thù.

Sau một hồi tìm kiếm, Hiệu đã phát hiện Hoàng Văn Lưu, 16 tuổi và Nông Văn Tuyên, 18 tuổi, cùng trú ở thôn Bản Chắt đang đi bộ đến nhà một người trong xóm thì anh ta xông vào đánh, trói Lưu và Tuyên. Hai thanh niên đã chống trả quyết liệt không để cho Hiệu trói thì bị anh ta rút dao chém họ đến chết rồi bỏ chạy.

Quá trình điều tra, Công an huyện Đình Lập và tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lạng Sơn đã đến nhà Hiệu vận động, thuyết phục gia đình kêu gọi Hiệu ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng. Biết không thể tiếp tục trốn chạy, ngày 24/5, đối tượng này đã đến Công an huyện Đình Lập đầu thú.

Hiện cả hai vụ án đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra mở rộng.





Theo H.Giang - Thuỷ Quyên (CAND)