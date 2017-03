Giết chú sau khi can ngăn

Sáng 8-6, theo nguồn tin từ Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, tại xã Diến Ngọc đã xảy ra một vụ án mạng đáng tiếc. Trong khi hòa giải mâu thuẫn của vợ chồng người chú, Nguyễn Văn Sỹ (26 tuổi, trú xóm Nam Thịnh, xã Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An) đã dùng dùi đục kết liễu cuộc đời của chú mình.

Khoảng 20 giờ 15 ngày 5-6, vợ chồng chị Đặng Thị Ngân và anh Nguyễn Minh Chuyên (SN 1972), trú xóm Nam Thịnh, xã Diễn Ngọc, Diễn Châu (Nghệ An) đã xảy cãi cọ lẫn nhau. Một số người hàng xóm khác đã chạy sang nhà nhưng đã bị anh Chuyên dọa và đuổi về. Sau đó anh Chuyên lại tiếp tục đập phá xe máy và các đồ đạc khác rồi chửi bới vừa đuổi đánh chị Ngân. Bị chồng rượt chị Ngân hoảng quá nên đã chạy sang nhà một người chú bên nội gần đó. Thấy vợ chồng gia đình chú mâu thuẫn Nguyễn Văn Sỹ, đang đứng ở cổng nhảy vào để can ngăn nhưng bị anh Chuyên đá vào bụng và xô ngã xuống đất. Bị đánh, Sỹ bức xúc chạy vào nhà lấy chiếc dùi đục dài khoảng 60 cm, chạy ra khi anh Chuyên đang cúi xuống nhặt đá, Sỹ đã dùng dùi đục đập mạnh vào đầu anh Chuyên. Anh Chuyên ngã xuống tại chỗ rồi bất tỉnh, gia đình đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, sau đó được chuyển đến bệnh viện Hà Nội nhưng anh đã chết trên đường đi. Sau khi biết người chú đã chết, Nguyễn Văn Sỹ đã đến tại Công an xã Diễn Ngọc đầu thú . Hiện Công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ. Theo Khánh Trình (NLĐO)