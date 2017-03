Giết cô ruột, cướp tài sản đánh bạc

Ngày 14/2, người dân phát hiện bà Trần Thị Gấm, 66 tuổi, sống một mình tại nhà riêng ở ấp 1, xã Long Định, huyện Cần Đước (tỉnh Long An) chết trong tình trạng người bị nhiều vết đâm ở vùng ngực và bụng.

Thủ phạm đã cướp tài sản trên người nạn nhân. Vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân tại địa phương. Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An chỉ đạo các lực lượng tiến hành các bước điều tra truy tìm thủ phạm.

Trong các đối tượng nghi vấn nổi lên Trần Quốc Cường, 26 tuổi (cháu gọi nạn nhân là cô ruột). Vào tháng 9/2012, Cường lấy 50 triệu đồng của bà nội, bị cha mẹ la mắng đã bỏ địa phương đi biệt dạng từ đó đến nay. Gia đình, người thân và nhân dân địa phương không ai biết được Cường đang ở đâu, làm gì.

Qua thời gian tích cực xác minh, đến ngày 7/3, lực lượng điều tra phát hiện Cường và vợ đang sinh sống tại ấp Gia Bẹ, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP HCM. Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quốc Cường để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận mình là thủ phạm vụ án giết chết bà Trần Thị Gấm để cướp tài sản. Trong thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán 2013, y nhiều lần đánh bài ở Củ Chi bị thua sạch tiền. Do biết cô ruột mình có tài sản đáng giá và sinh sống một mình tại nhà riêng, nên y nảy sinh ý định lẻn về quê để giết chết bà cướp tài sản.

Ngày 13/2, sau khi chuẩn bị găng tay, dao để làm hung khí, tên Cường đón xe về Long An. Khoảng 20h cùng ngày, lợi dụng đêm tối, y đột nhập vào nhà bà Gấm, giết chết nạn nhân rồi cướp 8,5 triệu đồng, 2 điện thoại di động và một số nữ trang nạn nhân mang trên người rồi tẩu thoát về Củ Chi. Sau đó, y bán số vàng, cùng với số tiền mặt 8,5 triệu đồng cướp được của bà Gấm để đi đánh bạc thua sạch.

Từ lời khai của tên Cường, cơ quan điều tra thu được con dao, găng tay mà thủ phạm sử dụng làm hung khí giết chết bà Gấm, sau khi gây án cất giấu tại một bãi cỏ. Bên cạnh đó, lực lượng điều tra khám xét, thu được tại nơi ở của vợ chồng Cường 2 chiếc điện thoại di động và một đoạn vòng cẩm thạch mà tên Cường cướp của bà Gấm.

Với những nỗ lực điều tra khám phá vụ án nêu trên, Đại tá Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho lực lượng tham gia điều tra khám phá vụ án nêu trên.





