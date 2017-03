Giết con bạn gái vì bị chia tay

Theo PHAN CHUNG (TTO)



Trước đó, vào khoảng 8 giờ tối ngày 13-5, cháu T. được đối tượng Nguyễn Văn Mỹ (32 tuổi, trú P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) đến chở đi chơi. Mỹ là người có tình cảm với chị Nguyễn Thị Thủy (28 tuổi), mẹ của T. và thường xuyên tới nhà chơi nên cháu đã không một chút nghi ngờ, liền leo lên xe để Mỹ chở đi. Sau đó Mỹ chở cháu T. lên khu vực bán đảo Sơn Trà.Tại đây, Mỹ dùng dây rừng siết cổ T. sau đó ném cháu bé xuống hố sâu có nhiều cây bụi rồi bỏ về. Một lúc sau T. tỉnh dậy và bò đến một lán trại của công nhân đang thi công đường ở gần đó. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày Mỹ bị cơ quan công an quận Sơn Trà bắt giữ. Mỹ khai định giết cháu T. để cho Thủy phải đau khổ bởi thời gian gần đây Thủy có ý định chia tay.Hiện cháu T. đang được điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Trên cổ cháu T. hiện còn hằn rõ những vết sẹo do Mỹ dùng dây rừng siết, cằm bị sưng, mắt đỏ mọng và đầu thỉnh thoảng bị đau nhức. Công an quận Sơn Trà đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.