Giết cướp xe ôm, phi tang xác trong đêm

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 13-4, ông M. (ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) nhìn thấy có một thanh niên đang điều khiển xe máy dừng ở bên đường ngay cạnh nhà ông M. Sau đó người thanh niên này đẩy một người đàn ông ngồi trên xe xuống đường rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Lập tức ông M. đến gần thì phát hiện người đàn ông bị đẩy xuống đã tử vong nên vội báo cho công an xã.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua đó công an xác định nạn nhân tử vong trong tình trạng vùng mặt, lưng có rất nhiều vết thương do dao đâm. Ngoài ra tại hiện trường, cơ quan chức năng còn thu giữ một con dao cán bằng nhựa màu đen (dài 27 cm), mũi dao đã bị gãy, một chai nước suối, một cuốn vở học sinh và một sợi dây ràng.

Xác minh ban đầu, Công an huyện Bình Chánh cho biết nạn nhân là ông Nguyễn Tấn Thành, hành nghề chạy xe ôm tại TP Biên Hòa. Khả năng hung thủ đã điều ông Thành từ Biên Hòa đến TP.HCM rồi ra tay sát hại ông nhằm cướp xe rồi phi tang xác nạn nhân tại Bình Chánh.

H.TUYẾT