Giết dã man người tình của vợ rồi ra đầu thú

Người Hậu sát hại là ông V.H.T (ngụ phường 1, TP. Tây Ninh), người tình của vợ Hậu.

Tại cơ quan điều tra, Hậu khai nhận: Cách đây 8 năm Hậu kết hôn cùng chị Đ.N.C và có với nhau 2 người con. Đến tháng 9-2012, người quen cho Hậu biết chị C. có quan hệ bất chính với ông T. Từ đó, vợ chồng Hậu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.



Hung thủ Đỗ Văn Hậu

Tháng 2-2013, vợ Hậu gửi đơn xin ly hôn và dọn ra sống riêng ở nhà người quen. Tại đây, khi Hậu đến thăm con, lần nào cũng bị chị C. đuổi về. Tức giận nên tối 4-3, Hậu chuẩn bị sẵn một cái rựa để trong bao nilon, đón xe taxi từ nhà mình đến chỗ vợ ở. Khi thấy ông T. đang ở đây, Hậu nổi cơn ghen nên xông vào chém nhiều nhát khiến ông T. tử vong. Thấy vậy, chị C. chạy ra đám mì phía sau nhà để trốn, Hậu đuổi theo chém nhiều nhát vào chị C. Chị C. cầu xin Hậu tha cho vì các con thì Hậu chém thêm vào chân chị rồi bỏ đi. Đến 4 giờ cùng ngày Hậu đến Công an xã Bình Minh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

K.THỤC-H.NHI