Giết người chỉ vì sự hồ nghi

Như thường lệ, đêm khuya vợ chồng Ngọc Anh dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa quán. Anh kêu người nhà đi ngủ trước, còn mình chờ tính tiền những người khách sau cùng. Lúc này đã hơn 1 giờ sáng, những người trong nhà chợt giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng người kêu la phía trước quán, rồi sau đó là tiếng xe máy rồ ga lao đi. Khi người thân anh Ngọc Anh chạy xuống thì thấy anh ngã gục trên vũng máu, bên cạnh là hai vị khách rên rỉ vì những vết chém trên người.



Hiện trường vụ án

Theo những người có mặt tại quán phở Bờm thì vào thời điểm trên có hai đối tượng bịt mặt đi xe máy tay ga trờ tới. Chúng vung dao chém những thực khách đang ngồi làm hai người bị thương. Vừa lúc đó anh Ngọc Anh từ sau nhà đi lên, bị một tên xông tới chém ngã gục. Khẩn trương truy xét, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA tỉnh Bình Dương đã truy bắt được các tên Nguyễn Văn Long (SN 1987, ngụ huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và Phạm Văn Giang (SN 1984, ngụ huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) hai đối tượng trực tiếp gây ra cái chết của anh Phạm Ngọc Anh. Tại cơ quan điều tra, Long và Giang đã thừa nhận hành vi giết người của mình và đồng bọn, đồng thời khai ra một số đối tượng liên quan đến việc cho vay lãi nặng tại các sòng bạc trên địa bàn thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương và TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Long là tên cầm đầu băng nhóm giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn, bảo kê...



Nguyễn Văn Long, Phạm Văn Giang

Theo lời khai của các đối tượng, vào lúc 23 giờ ngày 2-3-2009 Trần Tuấn Tú (SN 1987), Đặng Văn Hùm (SN 1988), Phạm Thị Thuận (SN 1984), Trương Tú Hảo (SN 1992), cùng tạm trú xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đến quán phở Bờm ăn. Khi cả bốn người ngồi uống rượu thì chứng kiến việc Đỗ Thị Mỹ Huyền (SN 1988) và bạn trai là Huỳnh Thanh Hải (SN 1984, cùng ngụ KP Bình Quới A, P. Bình Chuẩn) gây gổ với nhau. Huyền không đồng ý vào khách sạn nên nhảy ra khỏi xe máy của Hải, té xuống đường bị thương. Sau khi Hải bỏ về, Huyền được Thuận, Hảo gọi vào hỏi thăm, giúp băng bó vết thương và mời uống rượu.

Để cho vui, Huyền gọi điện thoại cho bạn trai là Dương Bá Chinh (SN 1980, cùng ngụ tại P.Bình Chuẩn, TX. Thuận An) đến nhậu chung. Lát sau thì Thuận nhức đầu nên bước ra ngoài. Thấy vậy, Hảo theo ra ngoài với Thuận. Lúc này có một nhóm thanh niên gồm Nguyễn Văn Long (còn gọi là Long con) cùng một số thanh niên khác đi trên hai xe máy chạy tới. Hai nhóm này sau đó phát sinh mâu thuẫn.

Long điện thoại kể lại cho Phạm Văn Giang biết sự việc bị nhóm của Tú đánh, rủ Giang trở lại quán phở Bờm trả thù. Giang đồng ý và rủ một số đối tượng đi xe gắn máy đến quán cà phê T.L do Nguyễn Thị Thúy (SN 1963, ngụ tại P. Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) lấy dao, mã tấu đến quán phở Bờm chém bị thương Tú, Hùm. Anh Ngọc Anh thấy quán có người kêu cứu liền can ngăn thì bị Giang chém một nhát chí mạng. Chém xong, Giang cùng đồng bọn lên xe tẩu thoát, anh Ngọc Anh được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Giang, Long đem hung khí về cất giấu tại quán cà phê T.L rồi về nhà. Hôm sau nghe tin anh Phạm Ngọc Anh chết, cả bọn vội vàng bỏ trốn, đến cuối tháng 11-2011 bị CA bắt giữ hết. Còn Thúy, chủ quán cà phê T.L, nhờ Nguyễn Hoàng Tân (SN 1986, ngụ P. Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) mang hung khí bỏ vào thùng rác ngoài đường phi tang, cũng bị liên đới trong vụ án này. Thượng tá Trần Văn Chính, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Bình Dương, cho biết vụ án cho thấy một hiện trạng đáng báo động trong sinh hoạt của giới trẻ ngày nay. Một mâu thuẫn, hiềm khích mơ hồ và không đáng có cũng dẫn đến đâm chém nhau tàn bạo. Nhiều thanh niên có lối sống buông thả bất cần đời, thiếu am hiểu pháp luật nên dẫn đến những hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và xã hội.

