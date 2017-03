Giết người, cướp tài sản vì thiếu tiền nhậu

Trước đó, đêm 11-9, sau khi đã nhậu hết tiền cả hai bàn nhau đi trộm để lấy tiền nhậu tiếp. Khi đi đến đình Lư Cấm, cả hai thấy anh Lê Kim Tân đang nằm ngủ ven đường. Long lục túi quần anh Tân lấy được chiếc điện thoại iPhone 4S.

Lúc này, anh Tân tỉnh dậy đuổi theo, hai bên giằng co với nhau thì Việt từ trên xe lao đến, dùng kéo đâm anh Tân nhiều nhát, trong đó có nhát trí mạng vào vùng cổ khiến anh gục tại chỗ. Gây án xong, Long và Việt bỏ mặc anh Tân nằm bất động, mang điện thoại đến tiệm cầm đồ cầm được 1 triệu đồng rồi lại tiếp tục đi nhậu như không có chuyện gì xảy ra. Đến rạng sáng 12-9, người dân phát hiện anh Tân nằm chết trên vũng máu nên đã báo công an. Sau khi khám nghiệm hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn, công an tiến hành bắt khẩn cấp đối với Long và Việt. Được biết Long và Việt có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

AN BÌNH