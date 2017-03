Giết người dã man, cướp xe máy giữa ban ngày

Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng 16h chiều nay (22/12) chị Hiền sống tại ngôi nhà 69C phố Lạc Trung, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khi mở cửa nhà đã bàng hoàng phát hiện mẹ mình bị giết hại dã man trong tình trạng có nhiều vết thương. Nạn nhân tên là Yên (67 tuổi) sống cùng vợ chồng chị Hiền và ba người cháu trong nhà.



Hiện trường vụ việc

Ngay lập tức, chị Hiền đã gọi cho những người dân xung quanh và báo cho cơ quan Công an phường sở tại trình báo sự việc. Hiện trường vụ việc ngay lập tức được lực lượng chức năng phong tỏa. Đến khoảng 18h30, Công an phường Vĩnh Tuy và Công an quận Hai Bà Trưng đã vào bên trong ngôi nhà để khám nghiệm hiện trường.

Theo chị Hiền, vào khoảng 13h30 chiều nay, chị đi làm ở ngân hàng gần nhà thì mẹ mình vẫn bình thường. Đến khoảng 16h, chị Hiền quay về nhà lấy xe để đi đón con ở trường học thì phát hiện mẹ mình nằm bất động ở tầng một ngôi nhà. Trên cổ bà Yên vẫn còn một con dao dắt ở cổ, máu chảy lênh láng. Chiếc xe ga Shark để trong nhà đã bị hung thủ lấy mất.

Hiện thi thể của nạn nhân đã được đưa ra ngoài. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.



Theo Anh Tuân - Nguyễn Dũng (VTC News)