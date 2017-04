Giết người để... lấy tiền cưới vợ

Sáng 2-6-2008, Thanh từ Bình Dương đến TP.HCM tìm người quen hỏi mượn tiền cưới vợ vì người yêu đang có thai. Đến chiều, Thanh ra chợ mua dao và quay về một quán cà phê ở quận Phú Nhuận, nơi trước đây Thanh có thời gian làm giữ xe nghỉ đêm. Tối hôm sau, Thanh trèo qua hàng rào đột nhập vào sân thượng nhà kế bên. khi chủ nhà mở cửa ra sân thượng gội đầu, Thanh lẻn vào, xuống phòng ngủ lấy điện thoại di động bỏ túi rồi dùng cây sắt cậy tủ. Khi chủ nhà vào phòng, Thanh gí dao vào cổ nạn nhân. Nạn nhân toan bỏ chạy thì bị Thanh đâm vào cổ và chết sau đó. Gây án xong, Thanh dọn dẹp, lấy tài sản rồi đón xe ôm về nhà vợ chưa cưới ở Bến Cát (Bình Dương). Đến ngày 26-8-2008, Thanh bị bắt.

Trong vụ này, vợ sắp cưới của Thanh có nghe Thanh kể là đâm người ở TP.HCM nhưng không biết nói đùa hay nói thật nên không báo công an. Do đó, cơ quan tố tụng thấy không có cơ sở xử lý về tội không tố giác tội phạm. Ngoài ra, những người đã mua tài sản Thanh cướp cũng không biết là tài sản do phạm tội mà có nên không bị xử lý về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.