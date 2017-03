Giết người để... trừ ma gây bệnh

Vương Văn Quân.

Ngày 8/11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa nhận hồ sơ vụ Vương Văn Quân, 24 tuổi, trú tại bản Chang, Nà Kiềng, xã Quảng Lâm (Bảo Lâm) giết người, do Công an huyện Bảo Lâm chuyển giao. Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về nạn mê tín dị đoan ở vùng cao.

Từ vụ án mạng bên bờ suối

Lúc đó khoảng 19h30 ngày 18/9, gia đình ông Dương Sái Vàng, 58 tuổi, cùng trú tại Nà Kiềng, Quảng Lâm (Bảo Lâm) đang bắt cá bên bờ suối. Vợ chồng ông Vàng và đứa con đốt lửa ở gần bờ suối, sau đó họ quăng lưới đánh bắt cá. Trời miền núi tối sầm sập, bóng đen đặc quánh xung quanh đống lửa của gia đình ông Vàng. Khi ông Vàng đang quay mặt về phía bờ suối để gỡ cá ở lưới thì bỗng tiếng súng vang lên. Ông Vàng ôm mặt khụy xuống, bất tỉnh ngay. Tất cả diễn ra rất nhanh, chỉ còn lại tiếng gào thét của vợ con ông Vàng trong không gian tĩnh mịch của rừng núi.

Mặc dù sau đó ông Vàng được vợ con cõng về bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông đã tử vong. Vụ án xảy ra đã gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân thôn xóm. Có người đồn thổi rằng, ông Vàng làm thầy mo nên bị con ma núi trả thù. Nhiều câu chuyện hư hư, thực thực được thêu dệt xung quanh cái chết của ông Vàng…

Tuy nhiên, qua công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, các cán bộ cảnh sát của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và Công an huyện Bảo Lâm đã xác định chắc chắn đây là một vụ án giết người. Nhưng ai giết ông Vàng thì tìm được câu trả lời quả là khó khăn. Bởi vụ án xảy ra trong điều kiện trời tối, tại vùng rừng núi cao, đường đi lại khó khăn, nhân chứng không có… Ngay cả vợ và con ông Vàng cũng không cung cấp thêm được bất cứ thông tin gì, vì khi họ nghe thấy tiếng súng nổ, quay lại đã thấy ông Vàng gục xuống. Họ cũng không biết tiếng súng xuất phát từ đâu.

Dù các manh mối vụ án mờ mịt như thế nhưng với sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, các điều tra viên thuộc tổ công tác của Phòng PC45 phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm đã tiếp cận nhân dân trong làng bản để nắm tình hình, thu thập thông tin về các mối quan hệ của nạn nhân, về các đối tượng nghi vấn… Qua đó, đã phát hiện thủ phạm gây án chính là Vương Văn Quân. Nhưng do hoảng sợ, Quân đã bỏ trốn lên núi và đem theo cả vũ khí (khẩu súng gây án).

Theo nhận định của Ban chuyên án, cách tốt nhất và trước hết là vận động Quân ra đầu thú, bởi nếu truy bắt, có khả năng đối tượng sẽ dùng súng chống trả lại. Với sự giúp đỡ của những người có uy tín trong làng bản và chính quyền địa phương, sau một thời gian, lực lượng Công an đã vận động được Vương Văn Quân ra đầu thú tại Công an huyện Bảo Lâm.

Giết người chỉ vì mê tín dị đoan

Những lời khai của Vương Văn Quân tại cơ quan CSĐT một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng mê tín dị đoan vẫn xảy ra ở môt bộ phận dân cư trong các bản làng vùng sâu, vùng xa các tỉnh miền núi phía Bắc. Quân khai, từ cuối năm 2009, anh ta thường xuyên bị đau đầu, tức ngực. Quân nghĩ bệnh của mình là do ma làm nên đã mời thầy cúng đến nhà cúng ma để chữa bệnh cho Quân ba lần. Lần đầu tiên vào khoảng tháng 2/2010, lần cuối vào khoảng tháng 7/2010.

Sau mỗi lần cúng, Quân thấy bệnh mình có đỡ hơn, nhưng được khoảng một thời gian thì bệnh của anh ta lại tái phát. Không hiểu vì sao, mỗi lần bệnh tái phát, Quân lại mơ thấy ông Dương Sái Vàng là thầy mo cùng xóm. Thời gian qua, giữa ông Vàng và Quân có một lần cãi chửi nhau dẫn đến xô xát tại một bữa cơm trong xóm. Ông Vàng có mắng và nguyền rủa Quân là: "Sau này mày sẽ chết". Bởi vậy, khi thường xuyên bị ốm, Quân nghĩ rằng mình đã bị ông Vàng bỏ bùa ma.

Anh ta rất tức tối, nói với gia đình khi khỏi bệnh sẽ tìm giết ông Vàng. Mọi người trong nhà nghĩ Quân nói vậy cho đỡ tức thôi. Nào ngờ, sáng 18/9, khi bệnh vừa đỡ, trong lúc vợ và con đi vắng, Quân đã nhồi thuốc súng vào khẩu súng kíp do Quân tự chế. Khoảng 12h cùng ngày, Quân và em trai là Vương Văn Thắng xuống suối thuộc khu vực Nà Kiềng để bắt cá thì gặp gia đình ông Dương Sái Vàng cũng đang bắt cá ở đó.

Sau khi bắt cá về đến nhà, khoảng 19h cùng ngày, Quân bí mật đem theo súng kíp quay trở lại bờ suối, nấp vào bụi rậm cách chỗ vợ chồng ông Vàng bắt cá khoảng 10 đến 11 mét. Lúc này, ông Vàng đang đứng quay mặt về hướng Quân gỡ cá ở lưới, Quân giơ súng ngắm thẳng vào mặt ông Vàng và bóp cò. Sau khi nổ súng xong, anh ta xách súng về giấu vào bụi chuối gần nhà rồi đi ngủ.

Vụ án đáng tiếc xảy ra là một bài học cảnh tỉnh cho một số ít nhân dân vùng sâu vùng xa. Do nhận thức còn hạn chế, nặng về mê tín dị đoan, thêm vào đó vẫn còn nạn sử dụng trái phép súng kíp nên những đối tượng như Quân đã gây ra án mạng, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương.



Theo T.Duyên - T.Hòa (CAND)