Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra vụ án giết người, cướp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có do Châu Kim Huynh cùng đồng bọn thực hiện. Đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng do băng nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện.

TÌM NGƯỜI MẤT TÍCH Ngày 18-5-2010, nhận được đơn của chị Trần Thị Bích Lan ở quận Lê Chân, TP. Hải Phòng trình báo việc chị gái là Trần Thị Nga (SN 1960, ngụ tại 76 đường Cửu Long, P15Q10, TPHCM) mất tích từ ngày 7-5-2010 không rõ nguyên nhân, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an giao cho Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (bộ phận phía nam) xác minh làm rõ. Theo đơn của chị Lan thì trước khi mất tích, chị Nga nhận được điện thoại của một người nào đó và đã về nhà thay đồ, chạy xe máy đi đâu không rõ. Đến 13 giờ 22 phút cùng ngày, anh Châu Kim Hoàng là chồng chị Nga nhận được tin nhắn với nội dung “Dung goi nua em dang di theo con no” từ số điện thoại di động của chị Nga, sau đó số điện thoại này không liên lạc được. Bất ngờ khoảng 14 giờ ngày 8-5-2010, anh Hoàng nhận được cuộc gọi từ Campuchia nói giọng nữ bằng tiếng Campuchia nên không rõ nội dung. Tiếp theo, số điện thoại Campuchia này còn gọi vào máy của anh Hoàng cả chục lần nhưng người gọi không nói gì. Ít ngày sau, trinh sát Phòng 4 báo cáo kết quả, nêu rõ về hoạt động, mối quan hệ của chị Nga làm nghề cho vay tiền lấy lãi, đặc biệt là quan hệ với em chồng là Châu Kim Huynh (đăng ký HKTT tại đường Hoàng Ngọc Phách, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM, ở tại đường Phú Thọ Hòa cùng phường Phú Thọ Hòa), cũng sống bằng nghề cho vay lãi. Trước khi chị Nga mất tích, Huynh đã mượn của chị 1,5 tỷ đồng. Nhận định đây là vụ giết người để xù nợ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, trinh sát phối hợp Công an quận Tân Phú liên tục giám sát mọi động thái của đối tượng nghi vấn. Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội cũng gửi công văn đến công an các địa phương nhằm truy tìm tung tích chị Nga. Châu Kim Huynh

XÁC CHẾT DƯỚI KÊNH Ngày 11-5-2010, người dân phát hiện một tử thi nữ bị bỏ trong bao tải màu nâu cùng với một tảng đá bê tông tại kênh Xáng cạnh Quốc lộ 80 thuộc địa bàn ấp Bình Phú Quới, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp xác định: “Nạn nhân bị đa chấn thương do ngoại lực tác động vào vùng đầu, cổ và bụng, trong đó lực tác động làm chấn thương vùng kín gây vỡ lách là nguyên nhân chính gây tử vong; sau khi chết nạn nhân bị bỏ vào bao và thả trôi sông”. Từ kết luận này, Cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án hình sự “giết người” và triển khai các hoạt động điều tra. Nhận được công văn truy tìm người “mất tích” của Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, nhận thấy có sự trùng hợp, ngày 12-6-2010, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp đã điện báo về trường hợp phát hiện xác chết nêu trên và lãnh đạo cục đã cử tổ công tác phối hợp xác minh tung tích nạn nhân. Qua giám định kỹ thuật hình sự và các đặc điểm khác, công an xác định nạn nhân chính là chị Trần Thị Nga đã “mất tích”. HỐT TRỌN Ổ Dựa vào các kết quả điều tra bước đầu, ngày 15-6-2010, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp và ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Châu Kim Huynh và năm đối tượng khác là Trần Văn Trung (SN 1968, đăng ký HKTT tại đường Hưng Phú, P9Q8, ở tại đường Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình), Phan Minh Thành (tức Bình dép, SN 1975, đăng ký HKTT tại đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú; ở tại Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), Quách Thành Phương (SN 1977, đăng ký HKTT tại đường Tôn Đản, P15Q4), Lê Minh Trường Sơn (SN 1973, đăng ký HKTT tại đường Trần Quang Diệu, P14Q3), Nguyễn Quốc Trí (SN 1975, ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12); thu giữ một khẩu súng K59 và bốn viên đạn. Trần Văn Trung Ngày 24-6-2010, từ lời khai của Châu Kim Huynh, Trần Văn Trung, Phan Minh Thành, cơ quan điều tra đã thực nghiệm vụ án, cho ba bị can “diễn” lại hành vi giết chị Trần Thị Nga trên chính chiếc xe ôtô Mercedes 16 chỗ ngồi BS: 53M-9425 là hiện trường gây án mà chúng mới thực hiện hơn một tháng trước đó. Phan Minh Thành TÀN ÁC VÀ QUỶ QUYỆT Kết quả điều tra cho thấy, từ khoảng tháng 11-2009 đến tháng 4-2010, Trần Văn Trung và Phan Minh Thành vay tiền của Châu Kim Huynh với lãi suất 8%/tháng và cho người khác vay lại với lãi suất 10%/tháng. Nợ Huynh 1,1 tỷ đồng nhưng do số người vay tiền lại làm ăn thua lỗ, bỏ trốn nên Trung, Thành không có tiền trả, dù Huynh đã nhiều lần đòi; trong đó có lần Huynh nói đang nợ chị Nga 500 triệu đồng và Nga đang ép Huynh phải trả. Khoảng đầu tháng 5-2010, Huynh bàn với Trung bố trí chụp hình cảnh Huynh và chị Nga trong khách sạn để khống chế chị Nga hoặc bắt cóc chị đưa sang Campuchia để tống tiền gia đình chị Nga. Tuy nhiên, sau đó chúng quyết định giết chị Nga để xù nợ và gọi Thành đến nhà Huynh bàn kế hoạch gây án. Chúng nhất trí chọn phương án giết chị Nga vứt xác xuống sông đồng thời phân công nhau chuẩn bị như thuê xe ôtô 16 chỗ ngồi có rèm che, mua dây dù, găng tay; riêng Huynh thì lừa chị Nga đi “coi giúp xe ôtô do Huynh mua ở Campuchia”. Sau khi Phan Minh Thành thuê được xe ôtô 16 chỗ hiệu Mercedes, 7 giờ 56 phút ngày 7-5-2010 Huynh gọi điện thoại nói chị Nga đến quán cà phê Quỳnh Như ở đường Trường Sơn, P15Q10 để sang Campuchia mua xe ôtô. Chị Nga đi xe Spacy màu trắng đến quán cà phê Quỳnh Như gặp Huynh, gửi xe tại quán rồi lên ôtô do Thành lái. Xe chạy đến đoạn đường vắng vẻ trên Hương lộ 2, khu phố 3, thị trấn huyện Củ Chi, Thành bật nhạc lớn làm ám hiệu. Huynh và Trung đã ra tay giết chị Nga. Trong khi gây án, Huynh và Trung đã lấy của chị Nga hai nhẫn bạch kim có đính kim cương, một sợi dây chuyền vàng loại 18k khoảng hai chỉ, một ĐTDĐ Iphone 3GS và 2,7 triệu đồng. Huynh tháo điện thoại lấy sim và lấy thẻ gửi xe của chị Nga. Thực nghiệm điều tra vụ án Nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm, khi đến khu vực thị trấn Đức Hòa, Long An, Huynh xuống xe đi taxi quay về, đến quán cà phê Quỳnh Như lấy xe máy của chị Nga gửi vào bãi xe Bệnh viện Triều An ở quận Bình Tân. Xong xuôi, Huynh về nhà sử dụng sim điện thoại của chị Nga lắp vào điện thoại của y và gửi tin nhắn đến máy điện thoại của chồng chị Nga nhằm đánh lạc hướng điều tra. Gửi tin nhắn xong, Huynh đến nhà trọ của Thành đưa chìa khóa và phiếu gửi xe Spacy của chị Nga cho vợ Thành là Nguyễn Thụy Viễn Đông Châu. Trong khi đó, Trung và Thành tiếp tục chở xác chị Nga đi phi tang tại kênh Xáng (Đồng Tháp) theo kế hoạch. Quay về TPHCM, Thành trả xe ôtô, đến Bệnh viện Triều An dùng thẻ gửi xe (do Huynh đưa) lấy xe Spacy của chị Nga mang đi bán. Nhờ sự giới thiệu của Ngô Quốc Trí, Thành bán chiếc xe với giá 6 triệu đồng, chia cho Trung 3 triệu đồng và trả 400 nghìn đồng công môi giới cho Trí. Nhằm đánh lạc hướng điều tra, theo chỉ đạo của Huynh, ngay trong ngày 8-5-2010 Trung sang Campuchia mua sim điện thoại và nhờ một người phụ nữ Campuchia (không rõ tên) gọi nhiều lần vào máy của anh Hoàng (chồng chị Nga), nói chị Nga bị bắt cóc ở Campuchia. Khi sang Campuchia, Trung mang theo hai chiếc nhẫn có gắn kim cương và một sợi dây chuyền vàng cướp của chị Nga. Bán được 1.500USD, trả tiền xe 300USD, còn lại 1.200USD, Trung và Thành chia đôi. Số tiền khoảng 2,7 triệu đồng lấy trong túi xách của chị Nga, Trung chi tiêu dọc đường. Chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 3GS cướp của chị Nga, Trung đưa cho con là Trần Hoàng Vũ đi tiêu thụ. CQĐT đã thu giữ chiếc điện thoại nói trên. Ngoài vụ giết chị Trần Thị Nga, các đối tượng bị bắt cũng đã khai báo về “lai lịch” của khẩu súng K59 và bốn viên đạn mà cơ quan điều tra thu giữ khi bắt, khám xét. Chúng thừa nhận, khoảng tháng 3-2010 Huynh có bàn và đưa tiền cho Trung để mua một khẩu súng K59; Trung bảo Thành dẫn đến khu vực huyện Đức Huệ, tỉnh Long An gần cửa khẩu Thomo - Campuchia mua một khẩu K59 và bốn viên đạn của hai đối tượng tên Can, Đen với giá 22 triệu đồng.



Theo BÙI VĂN NGHIỆP (CATP)