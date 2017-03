Giết người không thành, quay ra rạch bụng tự sát

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 28/10. Nhiều người dân phường 3 cho biết, vào khoảng 2h, họ nghe thấy tiếng la thất thanh từ phía nhà vợ chồng anh Lê Văn Kê (48 tuổi) và chị Nguyễn Thị Dưng (50 tuổi).



Khi mọi người chạy đến thì thấy vợ chồng anh Kê nằm trên vũng máu, thương tích đầy người, còn ông Thiết tay vẫn lăm le 2 con dao, không ai dám lại gần.



Theo thông tin trên Thanh niên, sau khi đưa vợ chồng anh Kê đi cấp cứu, ông Thiết leo qua vách nhà trốn ra ngoài, rồi đứng trước hàng rào nhà anh Kê vung dao đâm vào bụng mình, người dính đầy máu, ngã quỵ xuống đường. Quá hốt hoảng, mọi người vội vã đưa ông Thiết đi cấp cứu tại bệnh viện.



Tuy nhiên do mất quá nhiều máu, và tuổi đã cao nên tình trạng ông Thiết đang rất nguy kịch. Riêng vợ chồng anh Kê, chị Dưng, sức khoẻ đã dần ổn định.



Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh rõ nguyên nhân mâu thuẫn trên.



Vào cuối năm 2010, tại huyện Đức Hoà, Long An cũng từng xảy ra một vụ giết người yêu rồi rạch tay tự sát nhưng bất thành. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông.



Mới đây nhất, vào tháng 8/2011 tại thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Nhưng điều đau xót là kẻ gây án và các nạn nhân lại là người trong cùng một gia đình. Vũ Văn Thành (44 tuổi) đã dùng dao nhọn đâm chết vợ cùng 2 con, sau đó rút dao đâm liên tiếp vào bụng mình để tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo Minh Đức tổng hợp (VNN)