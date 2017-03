Giết người rồi mai táng để phi tang

Ngày 23-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận đã cử điều tra viên đến tỉnh Quảng Bình để lấy lời khai những người liên quan và di lý nghi can Trần Văn Lai (27 tuổi) về Bình Thuận để làm rõ vụ ông Trần Văn Sử (40 tuổi) bị giết chết vào tối 20-9 tại Mương Mán, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Điều tra ban đầu xác định ông Sử cùng em ruột là Trần Văn Lai và ba người cháu từ Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình vào làm rẫy thuê ở xã Mương Mán gần nửa năm nay. Tối 20-9, cả nhóm tổ chức nhậu trong chòi giữa rẫy. Anh em Sử-Lai mâu thuẫn. Bất ngờ Lai dùng dao đâm thấu ngực anh. ông Sử được đưa đến bệnh viện nhưng giữa đường tắt thở. Thi thể ông Sử được đưa vào nhà xác BV Bình Thuận. Sau đó anh em ông Sử âm thầm đi mua quan tài, thuê người khâm liệm. Đến sáng hôm sau họ thuê xe đưa xác về Quảng Bình mai táng.

Việc anh em ông Sử đi làm ăn xa bỗng dưng có người chết đưa về quê làm đám tang khiến nhiều người ở địa phương nghi ngờ. Có người thắc mắc sao không trình báo chính quyền thì được giải thích: “Đây là chuyện nội bộ gia đình, không cần báo chính quyền”.

Chiều 21-9, Phòng PC45 Công an tỉnh Bình Thuận nhận được tin báo đã lập tức liên lạc với Công an tỉnh Quảng Bình đón lõng. Công văn ủy thác điều tra cũng được tỉnh Bình Thuận fax ra ngay trong đêm cho tỉnh Quảng Bình. Rạng sáng 22-9, khi xe chở xác ông Sử vừa về đến Quảng Trạch đã bị chặn lại kiểm tra và Công an tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ Lai. Xác nạn nhân được đưa ra khỏi quan tài để giám định. Kết quả giám định cho thấy ông Sử bị đâm thấu ngực phải, vết thương rộng 10 cm.

Chiều 23-9, giải thích với Pháp Luật TP.HCM vì sao xác Trần Văn Sử sau khi chết được đưa vào nhà xác lại được nhận ra dễ dàng mà không chờ các cơ quan chức năng làm rõ dấu hiệu nghi vấn, bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc BV Đa khoa Bình Thuận, cho biết qua làm việc với bộ phận nhà xác được biết xác ông Sử do người nhà đưa vào gửi. Những người gửi và nhận xác đều xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ anh em ruột. Theo bác sĩ Quang, nếu nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau đó chết thì căn cứ vào vết thương, bệnh viện lập tức có trách nhiệm thông tin và phối hợp với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, trường hợp này đã chết khi chưa nhập viện và người nhà tự đến gửi xác, làm cam kết. Điều đáng lưu ý là Trạm y tế xã Mương Mán nơi tiếp nhận cấp cứu nạn nhân đầu tiên trong tình trạng bị hôn mê sâu do mất máu bởi vết thương đâm thấu ngực nhưng trạm không thông báo cho cơ quan chức năng kịp thời.

PHƯƠNG NAM