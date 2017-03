Giết người rồi tự sát vì bị từ chối tình cảm

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố vụ án, bị can Nguyễn Văn Giàu (SN 1975, Ấp 5, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình) về tội “Giết người”. Do bị từ chối tình cảm, Giàu dùng dao đâm chết người mình yêu rồi uống thuốc trừ sâu tự sát.

Nhà Nguyễn Văn Giàu và Huỳnh Thị Mộng Liễu (SN 1991, Ấp 3, xã Hòa Thạnh) gần nhau. Giàu có thời gian đi làm thuê chung với ông Huỳnh Văn Mười (cha của bị hại Liễu) nên hai gia đình càng thân nhau. Những lúc rảnh rỗi, Giàu qua nhà ông Mười chơi và Giàu nảy sinh tình cảm với Liễu. Khoảng tháng 7-2011, ông Mười dẫn người bạn tên Năm (quê ở Bình Dương) về nhà chơi. Đi chung với ông Năm có thêm một thanh niên trạc tuổi Liễu. Trong lúc nói chuyện, ông Mười “vui miệng” bảo người thanh niên: “Học xong đi, nếu có chịu con gái bác thì bác sẽ gả cho…”. Chuyện này đến tai Giàu, khiến Giàu rất ghen tức, nghĩ gia đình Liễu ham giàu, chê mình mà gả con cho người khác. Ngày 3-8, Giàu dự đám giỗ ở nhà người bạn thuộc tỉnh Trà Vinh. Khi đó, Giàu uống khá nhiều rượu. Và câu chuyện hôm nào lại trở về. Giàu nghĩ trước đây Liễu có tình cảm với mình nhưng do gia đình ham giàu hứa gả cho người khác nên Liễu mới từ chối tình cảm của mình như vậy. Buồn trong lòng, Giàu nảy sinh ý định giết chết Liễu rồi tự sát để ở thế giới bên kia được bên nhau mãi mãi. Nghĩ vậy, trên đường về, Giàu ghé vào một điểm bán vật tư nông nghiệp (Ấp 7, xã Tân An Luông- Vũng Liêm) mua một chai thuốc trừ sâu, hiệu ALTACH 5SC bỏ vào túi áo. Rồi tiếp tục đến tiệm bán đồ gia dụng mua thêm một con dao cán nhựa, lưỡi bằng kim loại, mũi nhọn giấu trong người. Giàu chạy xe máy đến nhà ông Mười thì gặp bà Nguyễn Thị Nga (mẹ của Liễu) đang chơi với cháu, còn Liễu đang đứng ngoài sân. Bà Nga và Liễu thấy Giàu đến trong tình trạng say rượu nên không muốn tiếp. Liễu bảo Giàu về nhà nghỉ khi khác đến chơi. Giàu nói với Liễu: “Bộ khi dễ tui hả?” Liễu không trả lời, bỏ đi. Lúc này chuông điện thoại của Giàu reo liên tục nhưng Giàu không nghe, cầm điện thoại đập bể nát. Thấy thái độ của Giàu không bình thường, Liễu bỏ vào phòng đóng cửa lại. Giàu leo vào phòng Liễu rồi lấy chai thuốc trừ sâu và con dao “ra lệnh” cho Liễu phải chọn “1 trong 2” cách để tự sát. Quá hoảng sợ, Liễu kêu cứu và bên ngoài nhiều người đập cửa phòng nhưng không vào được. Bên trong, Giàu như con thú dữ lấy dao đâm vào ngực trái Liễu nhiều nhát làm Liễu gục xuống giường và con dao bị gãy ra làm đôi. Đâm Liễu xong, Giàu mở nút chai thuốc trừ sâu ra uống rồi nằm bên cạnh Liễu nhắm mắt… chờ chết. Ít phút sau, Liễu tỉnh dậy mở cửa phòng chạy thoát ra ngoài. Giàu liền cầm con dao gãy cán đuổi theo, đâm thêm một nhát vào lưng làm cho Liễu gục xuống lần nữa. Sau đó, Giàu cũng chạy hoảng loạn, gia đình bắt giữ được, đưa đi cấp cứu kịp thời, nên giữ được tính mạng. Riêng đối với Liễu, do bị đâm nhiều nhát làm thủng tim, phổi, choáng mất máu nhiều dẫn đến tử vong. Cái chết của cô gái trẻ gây đau thương, mất mát không gì bù đắp được đối với gia đình cô. Còn Giàu, từ chuyện ngộ nhận tình cảm, Giàu đã không làm chủ được mình, tìm cách giải quyết tiêu cực và bế tắc, để rồi cuối cùng người chết, kẻ vào tù. Hung thủ Nguyễn Văn Giàu rồi sẽ đối mặt hình phạt thích đáng trước pháp luật. Theo NGỌC THUẬN (Vĩnh Long Online)