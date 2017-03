Giết người sau 14 năm mới ra đầu thú

Vụ án mạng xảy ra cách đây 14 năm, vào ngày 15/10/1999, tại gia đình anh Phạm Văn Tuấn (trú xã Mường Nọc, huyện biên giới Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Đối tượng Long giết người sau 14 năm lẩn trốn (Ảnh: CANA).

Cơ quan điều tra cho biết, khoảng 20h ngày hôm đó, đối tượng Phạm Thanh Long (SN 1966, trú xã Nghi Đức, huyện Nghi Lộc nay là TP Vinh, Nghệ An) là công nhân của một công ty cầu đường Nghệ An đã dùng dao đâm chết chủ nhà sau khi có men rượu trong người.

Nạn nhân Tuấn bị Long dùng dao đâm do đòi nợ 100.000 ngàn đồng. Trước đó, Long có vay của Tuấn 100 ngàn đồng để ăn chơi cùng đám công nhân, nhiều lần Tuấn đòi nợ nhưng Long cứ hứa hẹn lần này dịp khác sẽ trả. Trong lúc có men rượu, bực tức việc Tuấn hay lèo nhèo đòi nợ nên Long đã ra tay hạ sát chủ nhà.

Sau khi phạm tội giết người, Long đã bỏ trốn khỏi địa phương và chạy trốn vào tận Tây Nguyên sinh sống hòng trốn luật pháp. Tuy nhiên, sau gần một tháng vào cuộc điều tra nhưng dường như tăm tích của Long không còn dấu vết. Ngày 18/11/1999, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với Phạm Thanh Long về tội giết người.

Mang trong mình tội giết người, nên những năm tháng sinh sống chui lủi khắp nơi Tây Nguyên, Long luôn day dứt. Nhiều lần sau đó Long điện thoại về gia đình, cho vợ con, anh em. Qua công tác nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã xác định được nơi cư trú của đối tượng Long và cử cán bộ đến gia đình vận động, thuyết phục y ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Và ngày 19/8/2013, đối tượng Phạm Thanh Long được người thân đưa đến công an để đầu thú. Hiện, Công an tỉnh Nghệ An phục hồi điều tra vụ án, điều tra bị can về vụ án giết người.

Theo Lany Nguyễn (Dân trí)