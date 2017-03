Giết người sau khi bị xịt hơi cay vào mặt

Ngày 14/9 công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quốc Quang (25 tuổi, xã Nghi Diên) về hành vi đâm chết anh Nguyễn Quốc Thắng (22 tuổi, cùng xã).

Nguyễn Quốc Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.Khoa

Quang khai, khi đến chơi nhà một cô gái vào buổi tối, anh ta xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hùng (19 tuổi, thị trấn Quán Hành). Trưa hôm sau (9/9), Hùng cùng Nguyễn Quốc Thắng (22 tuổi), Hoàng Văn Nhiên (21 tuổi) và Nguyễn Quốc Hoàng (19 tuổi) mang theo dao, gậy và bình hơi cay đến nhà Quang gây sự.

Nhóm này gọi điện thoại cho Quang bảo nếu ở xa về nhà ngay, không thì bố sẽ phải chịu đòn thay. Vừa về đến cửa, Quang lập tức bị tấn công... Trong lúc đánh lại những "vị khách không mời", Quang bị xịt hơi cay vào mặt.

Tại cơ quan điều tra, Quang thừa nhận, bực mình vì bị hành hung anh ta đã cầm dao đâm tứ tung vào đám thanh niên đang bao vây mình. Thắng lĩnh trọn nhát dao, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Công an huyện Nghi Lộc cho biết, Quang mới đi xuất khẩu lao động về, chưa có tiền án tiền sự.

Theo Nguyên Khoa (VNE)