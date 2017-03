Giết người tại Hà Nội, trốn vào Đắk Lắk rồi thay đổi hình dạng

Ngày 16-7, Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP Hà Nội di lý đối tượng Đinh Quốc Khánh (20 tuổi, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) từ tỉnh Đắk Lắk về Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, ngày 29-6, Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt khẩn cấp đối với Đinh Quốc Khánh nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

Ngày 30-6, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Khánh, tiếp đó, ngày 11-7, CQĐT ra quyết định truy nã Khánh về hành vi giết người.



Đối tượng Đinh Quốc Khánh tại cơ quan công an

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, giữa nhóm do Khánh cầm đầu và nhóm do Nguyễn Văn Hiếu (16 tuổi, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã hẹn nhau để giải quyết.

Ngày 28-6, hai nhóm hẹn gặp tại ngõ 184 Hoa Bằng (phường Yên Hòa, Cầu Giấy). Tại đây, hai nhóm đã xảy ra đánh nhau, quá trình va chạm, thấy Hiếu cầm gạch đập một người trong nhóm mình, Khánh rút dao đâm Hiếu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, Khánh bỏ về nhà, Hiếu được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Quá trình truy tìm đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Khánh đang sinh sống tại huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, đối tượng đã thay đổi hình dạng bằng cách cắt tóc, nhuộm tóc, đeo kính, giả giọng… để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra.

Ngày 15-7, sau khi lên kế hoạch kỹ lưỡng, các trinh sát đã tiến hành bắt giữ Khánh.