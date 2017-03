Giết người tại Trung Quốc rồi "lẩn" ở Việt Nam 17 năm

Chiều 4/6, tại cửa khẩu hữu nghị (Lạng Sơn), Công an huyện Cao Lộc đã tiến hành trao trả đối tượng giết người Nông Tử Sinh, 42 tuổi, ở Nà Lòi, Trại An, Ninh Minh, Quảng Tây (Trung Quốc) cho Cục Công an huyện Ninh Minh. Vụ án mà Nông Tử Sinh và đồng bọn gây ra tại Nà Lòi cách đây 17 năm.

Vào một buổi tối, đống rơm nhà Sinh cháy rừng rực. Sinh nghi cho anh Chu Quốc Đ., ở gần nhà mình đã đốt đống rơm nên rủ 2 người bạn tra khảo, đánh đập anh Đ. đến chết.

Sau khi sự việc xảy ra, Cục Công an huyện Ninh Minh đã tổ chức điều tra và truy bắt được cả 3 đối tượng gây án. Sau đó, Sinh đã bỏ trốn. Hai người đồng phạm với Sinh đã bị Toà án xét xử và thụ án trong trại giam. Mặc dù Cục Công an huyện Ninh Minh đã tiến hành rà soát, xác minh và truy tìm đối tượng ở nhiều nơi nhưng vẫn chưa thu được kết quả.

Năm 1993, một người đàn ông còn trẻ, trông dáng cao gầy, lam lũ tìm đến một bản làng thuộc vùng sâu, vùng xa của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Anh ta xin làm thuê, làm mướn, rất ít nói và giao tiếp với những người xung quanh. Sự chăm chỉ làm ăn của anh ta khiến một người phụ nữ trong bản động lòng thương yêu. Họ nên vợ nên chồng.

Người đàn ông cho vợ biết mình là người Trung Quốc nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên không muốn trở về quê. Thời gian trôi đi, 4 đứa con lóc nhóc ra đời. Trong ngần ấy năm, người đàn ông này mang tên là Âu Vần Khoa…

Đến đầu năm 2008, Cục Công an huyện Ninh Minh phát hiện được thông tin Sinh có quan hệ và lẩn trốn tại nhà một người bà con ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 6/3/2008, hàm thư của bạn đã được chuyển đến Công an huyện Cao Lộc để nhờ phối hợp bắt tội phạm.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ về đối tượng giết người Nông Tử Sinh, Ban chỉ huy Công an huyện Cao Lộc quyết định thành lập chuyên án truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, sự việc Sinh trốn về Việt Nam đã xảy ra từ 17 năm trước nên các anh chưa thể tìm ra đối tượng có đặc điểm nhận dạng như đối tượng trên địa bàn mình quản lý.

Không nản lòng, các trinh sát đã sàng lọc mối quan hệ họ hàng của những người dân trên địa bàn với những người mang họ Nông bên Nà Lòi. Và cuối cùng, các anh đã phát hiện Sinh có mối quan hệ với một người ở xã Xuất Lệ, huyện Cao Lộc.

Khi trốn sang Việt Nam, lúc đầu Sinh đã lẩn quất ở nhà ông Lệ. Sau đó lấy vợ ở một tỉnh khác, thi thoảng mới về thăm họ hàng ở Xuất Lệ. Và Nông Tử Sinh chính là người đàn ông có tên Việt Nam là Âu Vần Khoa.

Vì có thông tin Sinh và vợ đang sang Trung Quốc chơi, ngày 2/6 về Việt Nam sẽ ghé vào thăm hỏi người họ hàng ở xã Xuất Lệ rồi mới đi tiếp nên các trinh sát đã lập kế hoạch phục bắt đối tượng ngay tại huyện Cao Lộc.

Ngày 2/6, từ sáng sớm, tổ công tác của Công an huyện Cao Lộc đã có mặt, rải đều các chốt từ biên giới Việt Nam - Trung Quốc về trung tâm huyện Cao Lộc.

Đến chiều, ở khu vực đường mòn biên giới thuộc mốc 40 mới xuất hiện 1 người đàn ông và một người đàn bà lầm lũi vượt biên trái phép. Đó chính là Nông Tử Sinh và vợ. Từ khi Sinh và vợ xuất hiện ở biên giới, vào nhà người quen ở xã Xuất Lệ, rồi lên xe khách về thị trấn Cao Lộc đều được các mũi công tác bám sát.

Khi 2 vợ chồng Sinh xuống xe, một tổ công tác của Công an huyện Cao Lộc xuất hiện, Sinh cứ ngỡ rằng anh ta và vợ bị bắt vì đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Chính vì thế, anh ta nhận lỗi rất nhanh và xin được xử phạt để đi tiếp.

Đến khi các trinh sát đưa ra lệnh truy nã của Công an Trung Quốc, mặt Sinh tái dại đi. Tuy vậy, anh ta vẫn cố vớt vát mình không phải là người trong lệnh truy nã, mình là người dân tộc thiểu số ở Việt Nam có tên là Âu Vần Khoa. Đến chiều cùng ngày, Nông Tử Sinh mới chịu cúi đầu nhận tội giết người.

Tại buổi trao trả Nông Tử Sinh cho Cục Công an huyện Ninh Minh được diễn ra tại cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn, Công an nước bạn rất cảm ơn Công an Việt Nam đã phối hợp, bắt được đối tượng phạm tội mà họ đã mất công tìm kiếm bấy lâu.

Vụ việc trên một lần nữa khẳng định, dù phạm tội và lẩn trốn ở đâu, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp điều tra có hiệu quả giữa các đơn vị Công an trong nước cũng như nước ngoài, đối tượng phạm tội chắc chắn sẽ sa lưới pháp luật.